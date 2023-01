SLAVNOG GLUMCA SATIRE STRAŠNA BOLEST: 23 godine mlađa supruga se ne odvaja od njega, a EMOTIVNOM objavom sve RASPLAKALA! (FOTO)

Holivudski glumac Brus Vilis (67) izgleda sve lošije pa svaka nova fotografija nekad omiljenog snagatora slama srca njegovih brojnih fanova širom sveta. Brus je vidno smršao, a deluje krhko, izmoždeno i dosta starije.

Javnost je već nekoliko meseci upoznata sa situacijom koju proživljava slavni glumac i njegova porodica. Naime, nakon što je oboleo od afazije, stanja koje ometa sposobnost govora i pisanja, Brus je morao da povuče iz glume što je javnosti otkrila njegova porodica jednom emotivnom porukom.

"Sa puno obzira Brus se udaljava od karijere koja mu je toliko značila. Ovo je stvarno izazovno vreme za našu porodicu i jako smo zahvalni na vašoj kontinuiranoj ljubavi, saosećanju i podršci", poručili su u zajedničkoj izjavi koju su objavili na svim društvenim mrežama.

Mnoge je dirnulo što je uz Brusa sve vreme njegova prva supruga, Demi Mur, s kojom je u braku bio 13 godina i s kojom ima tri ćerke: Talulu, Skaut i Ramer, ali od njega se ne odvaja ni njegova druga, 23 godina mlađa supruga, Ema Heming Vilis koja mu pomaže da komunicira.

"Brus ne može mnogo da govori, a čini se i da ne shvata puno od toga što mu drugi govore. Tako da je Ema tu da mu pomogne da komunicira. Postoje dani kad se u njemu može pronaći tračak starog Brusa, ali to se događa retko i kratko. Osećaju da im on izmiče i to im slama srce", ispričao je još ranije izvor blizak porodici za američki Radar Online.

Ema takođe fanove obaveštava o Brusovom stanju, a ne skriva da supruga voli i podržava i u dobru i u zlu. Rado se priseća i njihovih zajedničkih trenutaka.

Krajem prošle godine objavila je njihov zajednički video na Instagramu i razveselila svoje brojne pratioce.

"Bilo je to te zime, pre 15 godina sam se do ušiju zaljubila u Brusa. Ljubav mog života", napisala je glumica i producentkinja. Na snimku se može videti kako Ema i Brus uživaju u zimskim radostima i ne prestaju da se smeju dok uživaju u zajedničkim trenucima na snegu.

Ovih dana podelila je i video na kom se ona i Brus drže za ruke što je mnoge posebno dirnulo.

Objavila je i stariju zajedničku fotografiju iz romantične šetnje po šumi na kojoj se takođe drže za ruke.

Ema je ranije, u jednom od retkih intervjua, priznala da je briga za porodicu njoj "uzela danak" jer se nije imala vremena da se posveti sebi. Jednom je prilikom takođe na Instagramu progovorila o tome kako se nosi s tugom.

"Moja tuga može biti parališuća, ali učim kako da živim s njom. Moja poćerka Skaut mi je rekla da je tuga najdublja i najčistija vrsta ljubavi. Nadam se da i vi možete da pronađete neku utehu u tome", napisala je.

Inače, Ema i Brus su se preko zajedničkih prijatelja upoznali 2007. godine, a glumac se u 23. godine mlađu koleginicu navodno zaljubio na prvi pogled.

Venčali su se dvije godine kasnije, a na svadbi je bila i njegova bivša supruga Demi Mur sa svojim tadašnjim suprugom Eštonom Kučerom.

Prvo zajedničko dete, ćerka Mejbel stigla im je 2012., a nakon toga su 2014. dobili i Evelin. Na desetu godišnjicu braka obnovili su zavete.

