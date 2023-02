POSVAĐALA SE SA PAPARACIMA ZBOG SNIMKA S*KSA! Muškarci gubili glavu za njom, a ona preživela PRAVI PAKAO: Htela da ubije DADILJU!

Glumica Pamela Anderson (55) objavila je memoare u kojima je otkrila šokantne detalje iz privatnog života i otkrila tajne nekih od najvećih holivudskih zvezda.

Danas je dokumentarni film 'Pamela, ljubavna priča' objavljen na Netfliks-u, koji sadrži nikada ranije viđene privatne snimke i detalje, koji pokazuju Pamelin uspon do slave, njene burne veze i priču o njenom eksplicitnom videu.

foto: Profimedia

Film počinje tako što Pamela u kući pored mora pronalazi stare video-kasete nje i bivšeg muža Tomija Lija. Ona sa osmehom gleda na stara sećanja, a rastužio ju je snimak na kome ju je Tomi drugi put zaprosio. Tomi je za Pamelu priredio romantičnu veridbu, došao je pred nju na konju, obukao se u viteza i ponudio joj da bude njen 'vitez na konju' do kraja života. Pamela je ispričala kako je tada bila iskreno srećna.

- Zvučim srećno i bila sam srećna. Ti snimci su me dirnuli jer je bilo moje vreme da se zaljubim. Sada se osećam kao da tražim nešto. Zaista ne znam kuda dalje. Nemirna sam. Tražim osećaj koji ne mogu da pronađem - kaže glumica na početku filma.

Anderson trenutno živi u kući u kojoj je odrasla sa svojom porodicom u Britanskoj Kolumbiji, Kanada. To iskustvo opisuje kao "neurotično i ludo i kao da ste u braku sa rok zvezdom". Kaže da uvek dođe kući kada ima problema, sedi na sredini terena i gleda u zvezde i tako rešava svoje probleme.

Otvorila je srce o svom ocu, koji je bio poznat kao 'loš' dečak. Voleo je trke, a jednom prilikom se njena majka povredila kada je bila trudna sa Pamelom zbog njegove brze vožnje. Ali Pamela se našalila na to i rekla da ju je to verovatno „malo izludilo“. Oglasila se i njena majka, koja je otkrila da je Pamela završila u novinama prvog dana rođenja jer je bila prva beba stogodišnjice Kanade. O Pamelinom detinjstvu pričao je i njen otac i u šali rekao da je buntovna. Pamela je, pak, ispričala drugačiju priču o svojim roditeljima. Ispričala je da je njen otac bio nasilan prema svojoj ženi i da su ga nekoliko puta napuštali.

foto: Profimedia

- Niko nema savršeno detinjstvo - kaže Pamela dok počinje priču o dadilji, koja ju je maltretirala nekoliko godina. Njeni roditelji su je voleli, ali nisu znali šta se dešava dok su bili odsutni. Nasiljem koje je pretrpela, Pamela je samo želela da zaštiti svog brata, a čak je pokušala i da ubije dadilju. Htela je da je ubode olovkom u srce, a kada nije uspela, rekla joj je da želi da umre.

Umrla je sledećeg dana u nesreći, a Anderson je mislila da je ona kriva za njenu tragičnu smrt. Pamela je prvi put primećena na fudbalskoj utakmici Labatta, nakon čega je snimila nekoliko reklama za njih i pozirala za postere. Nakon toga je dobila poziv iz 'Plejboja' iz kojeg su je pitali da li želi da se nađe na njihovoj naslovnici 1989. godine. Pristala je i otišla u Los Anđeles.

Priznala je da je do tada bila stidljiva, a razlog je bio odnos njenih roditelja u to vreme. Neizvesnost je nestala kada su snimili prvu fotografiju. Posle snimanja pozvali su je da bude Plejboj zečica, na šta je pristala. Plejboj joj je pružio priliku da glumi u serijama, pa je tako dobila ulogu u legendarnom 'Baywatch'.

Tomija je upoznala 1994. godine u klubu "Sanctuary", gde je bila suvlasnica. U početku, Pamela nije odgovarala na njegove poruke i pozive jer je bila zauzeta, a 1995. godine Tomi ju je pratio na sesiju snimanja u Meksiku, gde su otišli ​​na sastanak u noćnom klubu. Samo nekoliko dana kasnije venčali su se, ona u belom bikiniju, on u kupaćem šorcu.

foto: Profimedia

Film prikazuje snimke iz Meksika na kojima Pamela i Tomi uživaju nakon venčanja. Glumica je tada imala dečka, kome je telefonom rekla da je udata.

Takođe je govorila o svojoj trudnoći. Izgubila je prvo dete nakon što se razbolela na snimanju. Nedugo zatim zatrudnela je po drugi put i rodila sina Brendona Tomija.

Prikazan je i snimak kada su gradili kuću iz koje je neko ukrao sef. Nisu znali šta se tačno nalazi u sefu dok nisu primili paket sa trakom. Tomi je otišao gore da vidi šta je na njemu i shvatio da je to njihov eksplicitan video. Hteli su da otkupe snimak od magazina 'Penthaus', ali par nije pristao na to.

Nešto kasnije video je objavljen, a Tomi i Pamela nisu znali kako da se nose sa tim. Na jednom snimku možete videti kako im paparaci nisu dali mira, pa su se potukli sa njima. Zbog snimka joj se sudilo jer je snimak ukraden iz njihove kuće i, kako tvrdi, ilegalno prodat širom sveta.

Ono što ju je čekalo na suđenju šokiralo ju je. Ušla je u prostoriju u kojoj su muškarci gledali njene eksplicitne fotografije i rekla joj da "nema pravo na privatnost jer je na naslovnoj strani Plejboja". Istovremeno je bila trudna sa još jednim detetom, sinom Dilanom.

foto: Collection ChristopheL / AFP / Profimedia

Nakon afere sa snimkom, počeli su problemi sa Tomijem, koji je postao nasilan. Jednom prilikom joj je uništio trejler na snimanju filma 'Baywatch-a', i stalno ju je kontrolisao. Posle nekog vremena postao je fizički nasilan. Tomi je osuđen na šest meseci zatvora.

- Kada sam bio mali, mislila sam da svi znaju nešto o meni i mojoj porodici što ne bi trebalo da znaju. Svi su znali prljavu tajnu moje porodice. Kad bi neko pomenuo moju mamu u školi, brzo bih se potukao. Pocrveneo bih od besa - rekao je Dilan.

Pamela i Tomi su na kraju optuženi da su sami postavili video, a glumica tvrdi da nisu dobili novac od snimka.

- Nije marila za novac. Da je samo zaslužila. Zaradila bi milione da je samo potpisala papir. Umesto toga, sedela je bez ičega i gledala kako njena karijera nestaje. Bila je u dugovima - rekao je njen sin.

Prikazani su i snimci njenog venčanja sa Kidom Rokom, sa kojim je bila u braku godinu dana. Posle njega se 2007. godine udala za poker igrača Rika Salomona. Ispostavilo se da je Rik imao problema sa drogom, nakon čega ga je Pamela napustila posle nekoliko meseci braka. Ponovo su se venčali 2014. godine, ali opet njihov brak nije dugo potrajao.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pred kraj filma, Pamela je priznala da voli samo Tomija.

- Mislim da se sve svodi na to da nikada nisam prebolela neuspeh veze sa ocem moje dece. Iako sam mislila da mogu ponovo da zasnujem porodicu i da se zaljubim u nekog drugog, to nisam ja. Mislim da zato sve moje veze propadaju. Moji roditelji su bili divlji i ludi, ludo zaljubljeni i donosili glupe odluke. Povredili su jedni druge i nas. Ali oni su izdržali i ostali zajedno i vidim da su sada srećni. Zato bih radije bio sam nego sa nekim drugim nego sa ocem moje dece. Nemoguće je biti sa drugima. Ali mislim da ni ja ne mogu da budem sa Tomijem. To je kao kazna - rekla je ona.

Na samom kraju filma, Anderson je prikazana kako nastupa na Brodveju u predstavi 'Čikago'.

- Moj život nije tužna priča. Ja nisam žrtva. Dovodila sam se u lude situacije i preživela ih - rekla je glumica. Još uvek nisu otkrili ko je ukrao traku iz sefa.

(Kurir.rs/24sata.hr)

Bonus video:

02:47 GLUMICA IZ KENIJE OČARALA SVOJIM GLASOM U EMISIJI PUSTI BRIGU: Ukulele i ikonična pesma za užitak!