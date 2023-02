PAMELA IMALA EROTSKO ISKUSTVO SA ČOVEKOM OD 80 GODINA: To iskustvo nikad nisam zaboravila, bilo je najbolje, a evo šta mi je radio

Pamela Anderson napisala je bombastične memoare "Love, Pamela" (S ljubavlju, Pamela, koji su objavljeni 31. januara, a u kojima daje intiman uvid u svoj život.

Između ostalog priznala je da je njeno najsenzualnije erotsko iskustvo bio ples sa jednim 80-godišnjakom.

foto: Profimedia

Proslavljena glumica otkrila je da jeste uživala u tome što je bukvalno non-stop imala seksualne odnose sa bivšim mužem Tomijem Lijem, ali da je iskustvo koje ju je oborilo sa nogu zapravo mnogo prostije - bio je to tango sa muškarcem mnogo starijim od nje.

Pamela je ispričala da je nežan i čvrst način na koji je igrala tango sa ovim čovekom bio "najčulnije iskustvo koje je ikada doživela". Ona je dodala da se taj susret dogodio u njenim 20-im tokom boravka u Buenos Ajresu u Argentinu, a istakla je i da osećaj da je vodi pravi muškarac nikada nije osetila osim tada.

"To me je promenilo i nikada to nisam zaboravila", napisala je ova 55-godišnjakinja.

foto: Profimedia

Podsetimo, Pamela se udavala pet puta, od čega je dva puta bilo za istog muškarca - pokeraša Rika Solomona, a u knjizi je istakla da je do njenih brzih brakova došlo usled uverenja da je sigurno zaljubljena u nekog ako želi da ima seks sa njim.

Naime, glumaca je u knjizi opisala da je užasno seksualno zlostavljanje koje je pretrpela u detinjstvu oblikovala njene kasnije percepcije o vezama, ljubavi i seksu, pa otud i gore pomenuti stav.

Pamela je u memoarima istakla i da je jedino njen brak sa Lijem bio brak iz ljubavi, priznavši pritom da su proveli sate i sate u spavaćoj sobi nakon što su se venčali. Istakla je da su imali odnose čak i dok je bila hospitalizovana kada joj je pukla cista na jajnicima, a na ruci joj bila prikačena kanila.

foto: Profimedia

U memoarima se osvrnula i na ružne detalje braka sa muzičarem - njegovu posesivnost, ljubomoru i navodno nasilje u porodici.

Podsetimo, u isto vreme kao i knjiga izašao je i novi Netflix dokumentarac o Pamelinom životu "Pamela: A Love Story".

(Kurir.rs/Blic Žena)

Bonus video:

00:31 MLADA GLUMICA JE AMBASADORKA PLESA OKO ŠIPKE?! Otkrila da uživa u tome: To jeste erotično, ali u tome postoje takmičenja!