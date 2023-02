VELIKI SKANDAL KOJI JE POTRESAO HOLIVUD UOČI DODELE OSKARA: Za sve kriva jedna glumica koja može da ostane bez mnogo BITNE stvari

Nominacije za Oskara svake godine izazivaju kontroverze. Nakon objavljivanja zvničnog spiska kandidata izdvojili su se favoriti, poput Toma Kruza, ali su se pokrenula brojna pitanja, koja bacaju senku i na ovogodišnji izbor.

Film "To Leslie" koji važi za autsajdera, izazvao je pravu buru u Holivudu. Ovo ostvarenje snimljeno je za manje od milion dolara, a u bioskopima se prikazivao svega nedelju dana i tom prilikom zaradio je 27.000 dolara, što je mizerna suma novca u odnosu na druge filmove.

"To Leslie" nikome nije zapao za oko, sve dok vodeće holivudske zvezde poput Kejt Vinslet, Šarliz Teron nisu lobirale za ovaj film i time bacile senku na nominaciju glumice Andree Rajzboro u kategoriji za najbolju žensku ulogu.

Kako je sve počelo?

Andrea je stala rame uz rame sa velikim imenima poput Kejt Blanšet, Ane De Armas, Mišel Vilijams i Mišel Jeo koja važi za glavnog favorita ove godine sa ulogom u filmu "Sve u isto vreme".

Nevolje za ovaj film počele su nakon plasiranja u javnosti koliko je novca uloženo u film, kao i koliko je isti zaradio na blagajnama.

- Ideja da vam trebaju beskrajni resursi da biste bili prepoznati u svetu je pogrešna. Ljudi koji su se pobrinuli za to da se za naš film pročuje je naša zajednica. Čini se kao da se filmska zajednica okupila i digla buku - izjavila je Rajzboro za "Variety" nakon nominacije za najbolju glumicu.

Deo javnosti dao je oštre reakcije na ovu nominaciju, a Akademija filmske umetnosti bila je zatrpana mejlovima i pozivima. Zbog toga je odlučila da preispita celu kampanju nakon čega će se zvanično oglasiti.

- Preispitujemo procedure kampanje ovogodišnjih nominovanih filmova, kako bismo osigurali da nijedno pravilo nije prekršeno i bolje razumeli da li su potrebne promene smernica u novoj eri društvenih medija i digitalne komunikacije - navodi se u saopštenju Akademije.

Sumnje su se pojavile kada dve glumice afroameričkog porekla, Danijela Dedvajler i Vajola Dejvis, nisu osvojile nominaciju iako su ostvarile zapažene uloge.

Stručnjak za oskarovske kampanje, čije ime nije objavljeno javnosti, rekla je za portal The Wrap kako je “Džejson Vajnberg, menadžer Andree Rajzboro, mobilisao armiju starijih belih dama. To nije dozvoljeno ako si član Akademije. Ali kada ti to menadžer kaže, a ti si starija glumica, šta da radiš?“. Vajnberg je jedan o velikih holivudskih igrača koji brine o karijerama glumica kao što su Lora Dern, Alison Vilijams, Kristina Riči i Naomi Vots.

Prava kampanja počela je u oktoboru prošle godine kada je Haurad Stern počeo da reklamira film u svojoj emisiji SiriusXM.

Privatne projekcije filma - u čemu je problem?

Reditelj filma "To Leslie" Majkl Moris i njegova supruga, glumica Meri Mekormak, prikazali su film tokom proslave godišnjice braka, na privatnoj zabavi.

Projekciju je vodila Šarliz Teron, nakon čega su počele da pristižu sve više podrške od strane slavnih. Među onima koji su objavili pohvale za film na društvenim mrežama su Lijam Nison, Džejn Fonda i Mira Sorvino.

Ostale privatne projekcije filma "To Leslie" vodili su Gvinet Platrou, Demi Mur i Edvard Norton. Kejt Vinslet vodila je onlajn intervju sa glavnom glumicom, a Kejt Blanšet je bila toliko dirnuta njenom izvedbom da ju je spomenula tokom svog govora na dodeli nagrada Critics' Choice.

Akademija je objavila da će proveriti da li se radilo o takozvanoj "grass root! kampanji koja je dozvoljena ili je bilo kršenja pravila Akademije, odnosno zloupotrebe od strane reditelja.

Šta kaže pravilnik

Prema pravilniku, direktno kontaktiranje članova Akademije kako bi se promovisao neki film strogo je zabranjeno. Članovi Akademije ne smeju da komentarišu nominovane tokom njihove kampanje, a ako to rade, mogu da budu suspendovani iz Akademije na godinu dana. To se odnosi na Fejsbuk i Tviter, ali se ne spominje Instagram. Andrea Rajzboro, može biti diskvalifikovani iz trke za Oskara.

