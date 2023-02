ADEL GRCALA U SUZAMA ZBOG POTEZA OBOŽAVATELJA: Pevačica zanemela kada se popela na binu i pogledala u publiku, a OVO NIJE PRVI PUT

Ljubav fanova prema popularnim umetnicima nije tako retka pojava u današnje vreme, međutim i zvezde umeju da uzvrate i to gestovima vrednim divljenja.

Planetarno popularna pevačica Adel rasplakala se tokom svog poslednjeg koncerta koji je održala u Las Vegasu nakon što joj je jedan od obožavaoca u publici pokazao fotografiju njegove pokojne supruge.

Pevačica je gospodinu iz publike posvetila i otpevala jednu od svojih najpopularnijih pesama "Someone like you" i time oduševila sve.

- U publici je čovek, vidite li ga kako drži mobilni telefon u vazduhu? Mislim da je to njegova žena na ekranu i mislim da nije ovde, stvarno me pogodilo. Nisam shvatio šta si pokazivao sve dok nisam izašla na scenu i zaista mi je tako žao zbog tvog gubitka - rekla je Adel, dok je grcala u suzama.

Ovo nije prvi put da pevačicu rasplače neko od fanova

Još jedan obožavatelj rasplakao je pevačicu nedavno, prenose svetski mediji. Rebeka Feinglos se nedavno razvela i proslavila događaj tako što je sa prijateljima otišla u Las Vegas i to upravo na Adelin koncert. Devojka je tom prilikom držala papir na kome je pisalo: "Pomogla si mi da prebrodim razvod“ i objasnila pevačici da na njenom koncertu slavi razvod.

- Sviđa mi se! - viknula je Adel nakon čega se rasplakala na sceni i rekla:

- Toliko me je dirnulo to što sam dovela svoje devojke. Držite se svojih prijatelja jer su bolji od bilo kog muškarca ili žene. Vaši prijatelji su sa vama do kraja života - poručila je tada.

Pevačica je ranije u više navrata pričala o svom mentalnom zdravlju, a to je uradila i na jednom od koncerata u Las Vegasu. Ona se otvorila fanovima i pričala o svom mentalnom zdravlju. Tom prilikom je otkrila da ponovo ide na psihoterapeije, prvi put nakon razvoda od bivšeg supruga Sajmona Koneckog 2019. godine.

- Ponovo sam krenula na terapiju jer nisam išla nekoliko godina. Morala sam da počnem. Ranije, kada sam prolazila kroz razvod, išla sam na pet terapija dnevno. Ali sam prestala da se smatram odgovornom za sopstveno ponašanje i stvari koje sam rekla - priznala je.

(Kurir.rs)

