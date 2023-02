NJENA ZADNJICA OD 27 MILIONA JE NA VELIKOM PLATNU SAVRŠENA: Ovako U STVARNOSTI izgleda NAJJAČI ATRIBUT slavne glumice! ŠOK! (FOTO)

Jedna od najangažovanijih dama Holivuda bez premca je Dženifer Lopez. Pevačica i glumica uvek ima prepun raspored, a bilo da stoji ispred kamere ili mikrofona, jednako je uspešna.

Tako se sada još jednom pojavljuje na malim ekranima u romantičnoj komediji "Shotgun Wedding" (Venčanje za umreti), koja je u javnost izašla krajem 2022. godine. U njoj glume i Džoš Dumel, Dženifer Kulidž i Leni Kravic, a ponovo se najviše govori o besprekornom izgledu 53-godišnje glumice.

Scene iz filma još jednom su gledaoce ostavile u neverici jer, zaista, Džej Lo izgleda kao da su joj godine stale u tridesetim, a prema njenim rečima, zavidan izgled tela i lica duguje samo redovnom vežbanju, dobroj genitici i kozmetici na bazi maslinovog ulja.

Tako je njena figura zbog jedne scene u filmu posebno došla u prvi plan kada se na setu nalazila u kratkoj beloj majici i gaćama. Zaista, kako joj to uspeva? Svi se pitaju...

foto: Profimedia

Uz to, lepotica iz Bronksa uvek nosi modne kombinacije koje savršeno naglašavaju njene obline, a svi znaju da joj je najpoznatiji atribut - zadnjica. Pre Kim Kardašijan i njenih sestara, Dženifer Lopez bila je ta čije su obline, i to sasvim prirodne, dominirale svetom poznatih. Nagađalo se čak da je i svoju slavnu zadnjicu osigurala na 27 miliona dolara, a iako je Džej Lo to opovrgnula, mnogi ipak veruju da je istina.

foto: Profimedia

A iako definitivno i dalje ima zavidnu formu, što nam iz prve ruke pokazuje novi film, ne bismo rekli da se baš nikada u svojim Instagram objavama i bjuti kampanjama u kojima učestvuje nije poslužila magijom fotošopa.

foto: Profimedia

Jednom prilikom je tako snimljena kako šeta u tangama na plaži, a te fotografije su dokazale da čak i božanstvena Džej Lo ima celulit, strije i nije baš uvek savršeno zategnuta, što je sasvim normalno i u redu, ali i definitivno u kontrastu s uvek savršeno ispeglanim fotografijama modnih editorijala koje snima za modne časopise.

foto: MiamiPIXX / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako se Lopez kune u prirodu, mnogi su uvereni da je svoj izgled ipak mrvicu doradila estetskim korekcijama. Svejedno, velika je razlika od dorađivanja i umetnih zadnjica koje su u svet plasirale rijaliti sestre. Doduše, čak i one koje su godinama "gurale" umetan izgled peščanog sata, poslednjih meseci postepeno prihvataju sve prirodniji izgled misleći da niko ne vidi da smanjuju ono po čemu su postale najpoznatije.

