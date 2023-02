NIKO NE VERUJE DA JE U 6. DECENIJI, NEKI MISLE DA JE VAMPIR: Bio proglašen za NAJS*KSI MUŠKARCA na svetu, a OVO je njegova TAJNA

Glumac Pol Rad već godinama slovi kao jedan od najmladolikijih u Holivudu, čijem se izgledu svi redom čude, a on je sada odlučio da otkrije tajnu svoje večne mladosti.

53-godišnji Pol u razgovoru za časopis Men's Health rekao je kako se tajna njegovog izgleda krije u osam sati sna i kako je to zapravo na vrhu liste stvari koje radi za dobrobit svog izgleda.

"Onda ishrana, zatim tegovi i kardio vežbe", izjavio je Pol.

Bivši najseksepilniji muškarac sveta rekao je i da ljudi očekuju da je tajna njegovog izgleda povezana s restriktivnom dijetom ili intenzivnim, strogo tajnim režimom vežbanja.

"Ljudi me pitaju mogu li da im pošaljem svoj plan obroka, koliko puta nedeljno vežbam, pijem li, jedem li ugljene hidrate, imam li dan za varanje", otkrio je.

Iako je posvećen svakodnevnim kardio vežbama i dizanju tegova tri puta nedeljno, Pol smatra da je najvažniji deo treninga san.

"Ljudi će namestiti alarm, spavati četiri sata i ustati da mogu da treniraju. Sami sebi prave medveđu uslugu. Ako nekako uspete da odspavate osam sati... Sve ste učinili i sve sam sada objasnio", zaključio je.

Časopis People upravo je Pola proglasio najseksi muškarcem na svetu za 2021. godinu, a on je to tada prokomentarisao u svojem stilu.

"Neću biti skroman, nabavljam vizit-kartice čak, ali znam da će me moji prijatelji uništiti, to se od njih i očekuje. Zato mi i jesu prijatelji. Sada se nadam da ću konačno i biti pozvan na neku od onih seksi večera s Klunijem i Pitom i Majklom B. Džordanom. I pretpostavljam da ću biti na mnogo više jahti. Uzbuđen sam što ću proširiti svoj jahting život. I verovatno ću pokušati da postanem bolji u razmišljanju jer volim da razmišljam. Mislim da će mi to pomoći da postanem tajanstveniji. I radujem se tome", našalio se Pol.

Njegovi prijatelji su time bili stvarno oduševljeni, što su priznali i na društvenim mrežama, a jedan od njih je i glumac i komičar Set Grin.

Pol je tu vest jedno vreme čuvao samo za sebe, a za People je rekao kako je jedina osoba kojoj je pre vremena rekao o toj časti bila njegova supruga Džuli Jeger, s kojom živi gotovo 21 godinu.

"Bila je zapanjena, ali jako slatka. Nakon malo kikotanja i šoka rekla je: "Oh, dobro da su shvatili." I to je bilo jako slatko. Verovatno nije govorila istinu, ali šta će reći?" izjavio je Pol.

Kako on i Džuli imaju dvoje dece, 17-godišnjeg sina Džeka i 12-godišnju ćerku Darbi, Pol je zaključio da sebe pre svega smatra porodični čovekom.

"Kad razmišljam o sebi, razmišljam o sebi kao o mužu i ocu. Kada ne radim, samo se družim s porodicom, to je ono što mi se nekako najviše sviđa", priznao je.

Mnogi smatraju da Pol izgleda mnogo mlađe od svojih godina i obožavatelji ga zato čak i preklinju da im otkrije svoju tajnu mladolikog izgleda i koje preparate za negu lica koristi. Neki su otišli toliko daleko s komentarima da su zaključili da Pol jednostavno mora biti vampir jer nije moguće da tako izgleda.

"Pol Rad je besmrtan", "Pol, koje si tamne moći koristio?", "Pol Rad je vampir, očito je", "Kako je moguće da nije ostario od 'Devojaka s Beverli Hilsa'", "Koju liniju proizvoda za negu kože koristi?", samo su neki od komentara začuđenih obožavatelja koje godinama dobija.

