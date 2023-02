PREMINUO POZNATI GLUMAC IZ POLICIJSKE AKADEMIJE: Njegova porodica potvrdila TRAGIČNE VESTI

Džordž Ros Robertson, poznatiji po ulozi šefa Harsta u "Policijskoj akademiji", preminuo je u 89. godini. Glumio je u šest filmova te franšize i ostao zapamćen po ulozi stare garde.

Njegova porodica je potvrdila da je preminuo u bolnici u Torontu prošle nedelje, a komemoracija je planirana za kasnije, u martu, kako navodi Mirorr. Džordž je rođen u Bramptonu u Ontariju 1933, a bio je nagrađivani sportista u školskim danima pre nego što je prešao granicu i otišao na Univerzitet Kolumbija, gde je upoznao suprugu Adel, s kojom je bio u braku 61 godinu.

foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Uprkos tome što je išao na fakultet i magistrirao poslovanje, Džordž je smatrao da mu je suđena gluma, pa je nastavio da radi u pozorištu. U šezdesetim i sedamdesetim našao se u malim ulogama u "Rosemary's Baby", "Airport" i "Norma ​​Rae", sve dok nije utelovio poznatog šefa.

Glumačka postava tada je bila sastavljena od imena kao što su bivši fudbaler Buba Smit, Džordž Gejnes i Kim Katral pre njene uloge Samante u seriji "Seks i grad". Džordž je otišao nakon šest filmova, odbivši da ostane za poslednji, ali to nije bio kraj njegove karijere.

Nastavio je da glumi "Barry Goldwatera" u filmu "The Reagans" iz 2003, a tri godine kasnije tumačio je "Dick Cheneya" u kontroverznom ABC-jevom dvodelnom "The Path To 9/11". Dok je radio na svojoj glumačkoj karijeri, bacio se i na humanitarni rad, kao ambasador UNICEF-a, u kojem je i 1990. dobio nagradu "Danny Kaye UNICEF Canada".

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:33 Komemoracija Dejanu Tiagu Stankoviću