OVA GLUMICA JE SESTRA DRAGANA BJELOGRLIĆA: Nikad nije javno govorila o svom BRATU, a sa njim se pojavila u ovoj popularnoj SERIJI!

Glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić decenijama stvara velika filmska i serijska dela, a domaćoj javnosti poznati su i njegova supruga Maja, ćerka Mia i sin Aleksa.

foto: Damir Dervišagić

iIpak, malo ko zna da je njegova sestra, takođe glumica i da nikada ne govori javno da joj je reditelj brat. Glumica Marina Vodeničar u srodstvu je s Bjelogrlićem s kojim je igrala u seriji "Vratiće se rode". Bjelina sestra od tetke je i pevačica i voditeljka Zorana Pavić, a o svom bratu je prvi put javno pričala u emisiji kod Lee Kiš.

foto: Printscreen/Youtube/K1 Televizija

- Ja sam prevashodno pop pevačica i ako nešto imamo u ovoj zemlji to su glumci. Iskrena da budem, neke stvari koje sam radila uz emotivnu podršku svog brata trudila sam se da ih uradim donekle sama. Pričam o monodrami "Kad žena voli", koju je on izdao, a koju sam ja uradila u nekom drugom aranžmanu. Van pameti je da on mene kao sestru zove da glumim pored ovakvih glumaca - objasnila je Zorana Pavić 2016. godine.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:51 DRAGAN BJELOGRLIĆ ZA KURIR TV! Glumac o večnosti KULTNE SRPSKE SERIJE: Živim to i dalje na neki čudan način