NEKAD SAM TE POŠTOVAO, ODVRATNO JE GLEDATI TE! Poznati pevač u PROVIDNOJ HALJINI I ŠTIKLAMA: Osećam se kao žena koliko i muškarac

Pevač Sem Smit objavio je na društvenim mrežama novu fotografiju koja je razbesnela konzervativce.

- Nije mi žao...To je ljudska priroda - napisao je Sem u opisu fotografije na kojoj pozira u providnoj haljini i čizmama sa potpeticom. I dok je jedan deo komentatora bio oduševljen njegovim potezom, drugi su ga nazvali „vulgarnim“.

„Nekad sam te poštovao”, „Volim tvoju muziku, ali mi nedostaje stari Sem”, „Treba da prestaneš”, „Ovo nije prijatno za gledati”, samo su neki od komentara.

Sem je nedavno objavio spot za pesmu "I'm Not Here To Make Friends", koji je izazvao lavinu reakcija. Četvorominutni video počinje tako što Smit izlazi iz zlatnog helikoptera u velikoj, ružičastoj haljini, pre nego što pleše na stepenicama u crnoj odeći sa korzetom, perjem na glavi i rukavicama.

Sam Smit se izjasnio kao nebinarni, objašnjavajući da se „nikada nije osećao kao tipičan čovek“.

- Osećam se kao žena koliko i muškarac - rekao je pevač jednom prilikom. Otkrio je i da je kao tinejdžer nosio žensku odeću i šminku.

(Kurir.rs/Index.hr)