OČUH JE ZLOSTAVLJAO KADA JE IMALA 11 GODINA! Pre mnogo godina ZALUDELA JE SVET, a onda je nestala: Sada se vratila i ŠOKIRALA SVE!

Kanadska pevačica Šenaja Tvejn, autorka hitova That don't impress me much" i "Man, I feel like a woman", povukla se sa scene pre 15 godina, zbog ozbiljnih problema sa glasnim žicama, a sada se nakon perioda oporavka vratila na muzičku scenu i pojavi na dodeli Gremi nagrada.

Šenaja je došla kao prezenterka, ali i veliki fan Harija Stajlsa uz čije je pesme đuskala tokom njegovog nastupa, a snimak pevača u srebrnom odelu ostao je u senci izgleda čuvene pevačice kada je "uletela u kadar". Šenaja je danas crvenokosa i nosila je komplet o kojem su svi pričali.

Šenaja, čije je pravo ime Ajlin Redžina Edvards, pre nekoliko godina je otkrila jezive detalje iz svog života i priznala da ju je očuh seksualno uznemiravao kada je imala 10 godina.

- Oca nikada nisam upoznala, a moja majka je bila duboko depresivna. Udala se za mentalno bolesnog alkoholicara. Tukli su se toliko, da noću nisam smela da zaspim, dok ne čujem da i oni spavaju. Svakog jutra mislila sam da ću nekoga od njih zateći mrtvog u krevetu - rekla je pevačica koja je u memoarima opisala kako je očuh tukao njenu majku.

- Tada sam uzela stolicu i udarila ga po leđima. Okrenuo se i raspalio me po ustima. Uzvratila sam - prisetila se Tvejnova incidenta koji se dogodio kada je imala samo 11 godina.

Na pitanje novinara "Gardijana" da li je bilo i seksualnog zlostavljanja, Šanaja je dala srceparajući odgovor.

- Naravno da jeste. Oh, da. Nego šta. Ali ne želim da pričam o detaljima. Ne smeta mi da kažem da se dogodilo, jer mislim da je važno da ljudi čuju da takve stvari možeš da preživiš i da ostaneš normalan - rekla je ona.

Šenajina majka Šeron i spomenuti očuh Džeri poginuli su u saobraćajnoj nesreći 1987. godine, a ona je tada postala glava porodice i starala se o četvoro braće i sestara.

