VERENIK JOJ NABIO ROGOVE PRED CELIM SVETOM SA PROSTITUKOM, BIVŠI SE UBIO: S*ks bomba gazi 6. deceniju, a svi misle da je 30 mlađa

Glumica Elizabet Harli smatra da spoljašnje lepote nema bez unutrašnjeg mira, pa se stresa oslobađa odlaskom na akupunkturu.

Ona u 57. godini izgleda sjajno. Može se pohvaliti fit figurom, savršeno izvajanim telom na kom joj zavide i znatno mlađe koleginice.

foto: Profimedia

"Ima 57 godina, a izgleda kao da ima 26", "Ti ne stariš", "Boginja", "Najlepša", samo su neki od komentara koje joj fanovi svakodnevno upućuju na Instagramu gde Liz redovno objavljuje fotografije na kojima pozira u bikiniju.

Tokom života su je pratili razni skandali, ali Elizabet se nije dala. Ona puno truda ulaže u svoj izgled, i vodi se jednostavnom filozofijom. Uživa u dugim šetnjama sa svojim psima, a čučnjeve izvodi dok pere zube ili sprema ručak u kuhinji.

foto: Printscreen/Instagram

Svako jutro pije dve čaše mlake vode i celi dan nosi bočicu vode za sobom kako bi uvek bila hidrirana. Izgleda da recept deluje.

"Celo leto jedem voće i povrće iz svog vrta. Imam malu organsku farmu. Iako to ne mogu svi, podstičem ljude da kupuju od lokalnih farmera", izjavila je za "The Cut".

Podsetimo, glumica je bila verena za Hju Granta, a čuveni je skandal kada je on sredinom devedesetih, tačnije 1995. uhvaćen sa prostitutkom Divajn Braun u kolima, a u to vreme je to bio ogroman skandal o kome se pisalo danima. Međutim, oni su posle toga bili još u vezi, sve do maja 2000. godine.

Atraktivna Britanka ima sina Demijana Herlija, kog je dobila sa Stev Bingom. Elizabeta i Stiv su se razišli pre rođenja sina.

foto: Printscreen Instagram

2021. godine Bing je izvršio samoubistvo skočivši sa 27. sprata luksuzne zgrade, a tom prilikom Demijan je objavio na Instagramu potresnu poruku.

Nedavno svet je obišla vest da je Demijan, sin glumice Elizabet Harli, izbačen je iz testamenta pokojnog oca Stiva Binga nakon sudske žalbe.

Bogati biznismen oduzeo sebi je život u junu 2021. godine, a pre toga je navodno napravio fondove za sina i njegovu ćerku Kiru Kerkovian (24), koju je dobio sa bivšom teniserkom Lisom Bonder.

foto: Printscreen/Instagram

Pre svoje smrti, Bing je dobio pravnu bitku protiv svog oca, Pitera Binga, koji je pokušao Damijanu i Kiri da zabrani pristup porodičnom bogatstvu, prenosi Dejli Mejl.

Piter Bing se, međutim, žalio na odluku temeljem toga da su Damian i Kira deca rođena izvan braka. Prema izveštaju, Bingovo bogatstvo sada se deli između dece koja pripadaju njegovoj sestri Meri.

Harli, naravno, nije bila srećna takvim ishodom.

- Kad je Stiven oduzeo sebi život, umro je misleći da su njegova deca zbrinuta. Ono što je Stiven želeo sada je preokrenuto. Znam da bi Stiven bio uništen, rekla je ona.

foto: Printskrin Instagram

Demijanov deo bio je procenjen na gotovo 250 miliona dolara. Lisa Bonder za Dejli Mejl takođe je izrazila koliko je neprijatno iznenađena.

Inače, njen sin je zbog izgleda često tema medija. Demijan je dugo na meti kritika zbog svog prilično ženstvenog izgleda, a mnogi se pitaju da li je to njegov lični izbor ili je njegova slavna majka od njega napravila devojku.

foto: Printscreen/Instagram

Oboje uživaju da se isto šminkaju i oblače, kao i da se fotografišu zajedno i dele zajedničke fotografije na društvenim mrežema. Njihova pojavljivanja u javnosti često pokreću pitanje - ko je ženstveniji, majka ili sin.

(Kurir.rs/Wanted)

Bonus video:

02:18 BEZ TOGA NE BIH MOGLA DA FUNKCIONIŠEM! Glumica otkrila tajnu za USPEŠNU I LAGODNU vezu: Potom komentarisala svoju vitku liniju!