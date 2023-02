BIĆU PUKOVNIK ILI POKOJNIK! RIJANA OBEĆAVA LUDNICU NA SUPERBOULU: Šta god da se desi, stojim iza toga, a ovo su detalji! (FOTO)

Rijana veoma vredno radi uoči svog nastupa na poluvremenu Superboula, toliko se fokusirajući na ono za šta je obećala da će biti "nabijeni i nakrcani nastup" da je skroz zaboravila na svoj rođendan i Dan zaljubljenih.

foto: Sean Ryan/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Set lista je bila najveći izazov. To je bio najteži, najteži deo. Odlučiti kako maksimalno iskoristiti 13 minuta, ali i slaviti - to je ono što će ovaj šou biti. To će biti proslava mojih pesama na najbolji mogući način koji smo uspeli da smislimo", rekla je Rijana, piše AP.

U medijskom pregledu u četvrtak uoči nedeljnog meča između Filadelfija Iglsa i Kanzas Siti Čifsa, muzička superzvezda i nova mama rekla je da njeno pojavljivanje - njen prvi događaj uživo posle sedam godina - deluje "kao da je to moglo da se desi tek u ovom trenutku".

foto: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kada postanete mama, desi se nešto i onda se osećate kao da možete da vladate svetom, kao da možete sve. Superbol je jedna od najvećih pozornica na svetu", rekla je Rijana. "Ima nešto uzbudljivo i izazovno u svemu tome."

Devetostruka dobitnica Gremi nagrada, Rijana ima 14 hitova br. 1 na Bilbord Hot 100 listi, uključujući "We Found Love", "Work", "Umbrella" i "Disturbia". Ona i reper A$AP Roki nedavno su dočekali svoje prvo dete.

foto: Mike Lawrie / Getty images / Profimedia

"Na kraju dana, ili sam pukovnik ili pokojnik, ali moje ime mora da stoji iza svega toga. I zaista se uključujem u svaki aspekt svega što radim", rekla je ona.

Sponzor nastupa na poluvremenu Apple Music održao je moderirani događaj u četvrtak, a moderatorka Nadeska Aleksis je bila jedina novinarka kojoj je dozvoljeno da postavlja pitanja Rijani.

Rijana se pridružila listi proslavljenih zabavljača koji su svirali tokom poluvremena Superbola, uključujući Bijonse, Madonu, Koldplej, Kejti Peri, U2, Lejdi Gagu, Majkla Džeksona, Dženifer Lopez, Šakiru i The Veeknd.

Prošle godine, hip-hop je bio slavljen uz Dr Drea, Snup Doga, Eminema, Meri Džej Blajdž i Kendrika Lamara koji su i nastupili.

Inače, pevačica je ranije odbila da nastupi u poluvremenu 2019. godine iz solidarnosti sa Kolinom Kapernikom. Ali ona je rekla da su vreme i okolnosti ovog puta bili pravi za nju. Zvezda kantri muzike Kris Stejplton pevaće nacionalnu himnu, dok će R&B legenda Bejbifejs izvesti pesmu "America the Beautiful".

foto: Sean Ryan/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glumica i pevačica Šeril Li Ralf takođe će izvesti "Lift Every Voice and Sing". Na pitanje za koga su navijali u nedelju, Ralf je rekao da navija za Orlove, dok su Stejplton i Bejbifejs rekli da podržavaju Rijanu.

foto: Sean Ryan/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Oskarovac Troj Kosur izvešće nacionalnu himnu na američkom znakovnom jeziku. Apple Music je ove godine zamenio Pepsi, koji je sponzorisao emisiju poslednjih 10 godina. Uslovi nisu objavljeni, ali analitičari su očekivali da će liga dobiti najmanje 50 miliona dolara godišnje za prava.

