ZLOSTAVLJAO ME JE EMOCIONALNO I VERBALNO! Zvezda hit serije o traumatičnom odnosu s bivšim: Govorio je grozne stvari o meni!

Britansko-američka glumica Lili Kolins govorila je o svojoj vezi sa bivšim dečkom koji ju je navodno omalovažavao u epizodi podkasta "We Can Do Hard Things".

- Za mene je moja toksična romantična veza bila verbalno i emocionalno zlostavljanje - počela je 33-godišnja zvezda Netfliksove serije „Emili u Parizu”.

- Zvao bi me 'Mala Lili' i govorio je grozne reči o meni u smislu onoga što nosim, ​​nazvao bi me kurvom - rekla je Lili, napominjući koliko je počela da se oseća uznemireno zbog toga.

- To su bile grozne i omalovažavajuće reči. Utihnula sam, počela sam da se osećam prijatno u tišini - objasnila je glumica koja je sada srećno udata za Čarlija Mekdauela, ali se i dalje nosi sa određenim traumama.

- Sada je situacija potpuno drugačija nego pre 10 godina. Iako danas imam zdrav odnos, postoji trenutak koji se desi tokom dana kada se prošlost vrati. To je kao milisekunda ili manje od milisekundi. Vaše crevo reaguje, vaše srce počinje da kuca, i odjednom se vraćate u trenutak kada vam je to rečeno pre 10 godina. Ali tebe više nema. Strašno je teško - dodala je zvezda Netfliksa, koja se takođe osvrnula na ono što je naučila od svog psihoterapeuta.

- Kada bi se plen osećao ugroženim, smanjio bi se što je više moguće, verovatno ne bi jeo, što bi bio što manje sočan i primamljiviji jer se tako oseća najbezbednije - objasnila je glumica koja se u prošlosti borila sa poremećajem u ishrani i dodala:

- Sada u životu imam svog divnog muža koji me podržava, komuniciramo i razgovaramo o svemu.

- Nikada neću moći pravilno da opišem koliko je protekli vikend bio nezemaljski, ali magija je prilično dobro mesto za početak. Nikada nisam želela da budem tuđa nego tvoja, a sada ću biti tvoja žena - napisala je putem Instagrama nedugo posle venčanja.

Iako nije otkrila identitet svog bivšeg dečka, ranije su je povezivali sa brojnim glumcima, uključujući Tejlora Lotnera, Zaka ​​Efrona, Krisa Evansa i Nika Džonasa.

