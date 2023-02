PREMINUO MLADI GLUMAC IZ POPULARNE SERIJE: Imao je samo 35 godine, policija ga pronašla MRTVOG, borio se sa ZAVISNOŠĆU

Američki glumac i zvezda serije "Days of Our Lives", Kodi Longo, preminuo je u 35. godini, a predstavnici vlasti su navodno pronašli telo u njegovoj rezidenciji u Ostinu u Teksasu.

Prema pisanju TMZ-a, Kodijeva supruga Stefani zabrinula se za njega nakon što nije znala gde je, pa je pozvala policiju, koja ga je nažalost kasnije pronašla mrtvog.

foto: Everett Collection / Everett / Profimedia

Policija je stigavši na mesto događaja morala da razvali vrata jer im Kodi, za kog se veruje da je imao problema s alkoholizmom, nije odgovarao, a našli su ga mrtvog u spavaćoj sobi. Član porodice rekao je za TMZ da se glumac godinama borio s prekomernom konzumacijom alkohola i da je nedavno otišao na rehabilitaciju, a zvaničan uzrok smrti zasad nije otkriven.

"Bio je neverovatan otac i najbolji suprug. Ceo naš svet je srušen", izjavila je njegova supruga Stefani za TMZ.

foto: Kevan Brooks / ADMedia / Profimedia

Glumac je iza sebe ostavio suprugu, sedmogodišnju ćerku, petogodišnjeg i jednogodišnjeg sina.

Kodi, koji je rođen u Koloradu 4. marta 1988. godine, započeo je svoju karijeru u industriji zabave pojavljivanjem u nekoliko muzičkih spotova pre nego što je debitovao na filmu "Lopta ne laže" iz 2008. godine. Nakon toga se prvi put pojavio na malim ekranima u "Mediumu", a odigrao je i sporedne uloge u nekoliko filmova uključujući "Fame i Bring It On: Fight to the Finish" i tinejdžerskoj dramskoj seriji "Make It Or Break It" i kao Nikolas Almen u "Days of our Lives".

(Kurir.rs)

