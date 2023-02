SVI SMO ZABRINUTI ZA BRITNI, JAKO JE DEPRESIVNA: Pevačicin blizak prijatelj otkrio ALARMANTNE DETALJE o posrnuloj pop zvezdi!

Pop pevačica Britni Spirs fotografisana je kako se sama vozi u svom automobilu u blizini svoje kuće u Los Anđelesu. Paparazzi su je snimili nakon što je procurila informacija da su njena porodica i prijatelji pokušali da organizuju intervenciju za problematičnu zvezdu, a sve iz straha jer su se plašili da bi „mogla da umre“.

41-godišnja pevačica viđena je u četvrtak kako se sama vozi 30 minuta, pre nego što je na Instagramu demantovala tvrdnje i otkrila da trenutno uzima lek Prozac protiv depresije.

- Nisam mrtva, ljudi. Ovde sam. Živa sam. Živa sam i zdrava i imam svoje krzno ovde, vidite da sam dobro - poručila je svojim pratiocima. Međutim, izvori bliski pevačici otkrili su za Dejli mejl da majka dvoje dece izaziva ozbiljnu zabrinutost u svom bliskom krugu ljudi dok se istovremeno bori sa depresijom.

- Svi su zabrinuti za nju jer je veoma depresivna - otkrio je izvor blizak pop pevačici, koji je takođe primetio da se Britni tokom godina pretvorila u introvertnu.

Izvor dodaje da su njenu depresiju delimično izazvala i njena dva sina, 17-godišnji Šon Preston i 16-godišnji Džejden Džejms, koje ima sa bivšim suprugom Kevinom Federlajnom, i koji su odbili da je vide.

- Britni nije dobro, to je istina. Ona nije ista vrcava osoba kao što je bila. Srceparajuće je videti je ovakvu - rekao je prijatelj koji pevačicu poznaje poslednjih pet godina.

Očigledno ju je duboko potresla činjenica da su se njeni sinovi iselili iz njene kuće u Kaliforniji i uselili kod oca pre nekoliko godina.

- Problem je u tome što je veoma tužna jer njeni sinovi ne žele da je vide, ona se oseća užasno zbog toga, napravila je veliku rupu u njenom srcu - dodao je izvor:

- Ona je majka dva dečaka i nikada ih ne viđa, mislim da bi to slomilo srce svakoj majci.

Izvor je dodao i da nije tačno da pevačica konzumira drogu, a takođe se nije odavala alkoholu.

- Nisam je video da se drogira, nisam je video da pije, ništa, ali svi znaju da je bipolarna i drugačija i da je na tonu lekova za to, tako da njeno raspoloženje može da varira. Ali ona nije narkoman i nije u opasnosti, ali je veoma depresivna i to je zabrinjavajuće - zaključuje izvor. Otkriveno je i da pevačica sama rukovodi timom ljudi - od sobarica i dresera životinja do asistenata.

- Ona ima tim oko sebe koji radi sve umesto nje, kao što je plaćanje računa, pranje veša, ubrizgavanje benzina u auto. Oni su joj kao sluge. I ima puno ljudi oko sebe, kuća joj je uvek puna. Uvek je puna. Ne vidite ih na njenim video snimcima na Instagramu, ali su tu u pozadini - otkriva i dodaje:

- Ona odlučuje o svemu i ako joj se neko ne sviđa, ona ga otpušta. Niko je ne može naterati uraditi bilo šta.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

