RIJANA PONOVO TRUDNA: Njen stomačić UKRAO ŠOU na SUPERBOULU! Nastupila u CRVENOM KOMBINEZONU i sve oduševila! (FOTO)

Slavna pevačica Rijana nastupila je noćas u poluvremenu Superboula, a njen trudnički stomačić koji se jasno video ispod crvenog kombinezona ukrao je šou.

Tviter su zapalile pretpostavke da je pevačica ponovo trudna, a onda je njen potparol potvrdio divnu vest za "Holivud reporter".

PR Rijane rekao je za "Holivud reporter" ono što se nagađalo nakon njenog nastupa. A ona je u intervjuu koji je dala pre izlaska na scenu rekla da je dva puta razmislila o nastupu na Superboulu, ali je prihvatila ponudu zbog majčinstva.

foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

- Pomislila sam: "Da li sigurna?". Treba li uopšte da donosim sada takve važne odluke? Možda ću zažaliti zbog ovoga. Kada postaneš mama, nešto se jednostavno dogodi i osećaš kao da možeš da osvojiš svet – da možeš sve. A Superboul je jedna od najvećih pozornica na svetu, pa koliko god to bilo zastrašujuće... postoji nešto uzbudljivo u tom izazovu. Važno je da moj sin to vidi.

Vest o trudnoći Rijane prenose i "Dejli mejl", "Variety" i "AP".

Fanovi nisu mogli da dočekaju da se Rijana pojavi na sceni. Pratili su se uživo prenosi na Jutjubu i svi su se pitali kada će se početi nastup.

Rijana je započela 13-minutni koncert pesmom "Bitch, Better Have My Money". Scena sa pokretnim platformama izgledala je spektakularno. Pevačicu je pratilo oko 400 plesača u beloj odeći, dok je ona na binu iskoračila u crvenom kombinezonu, sportskim patikama i sa bombastičnim detaljem na grudima, plastičnim umetkom koji oponaša izgled ženskih grudi. Ovaj detalj uklapa se sa trendom isticanja upravo ovog dela ženskog tela i taj trend uzima sve više maha.

foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Izvela je zatim hitove "Where Have You Been to Only Girl in the World do, yes", "We Found Love" a stadion se pretvorio u plesni podijum što je bio pravi momenat euforije.

"Rude Boy" pratila je koreografija koja će možda zasmetati konzervativnim gledaocima Foksa koji je prenosio Superboul. Zabeležen je i momenat kako je jedan od plesača ponudio Rijani da popravi šminku što je izgledalo kao mim uživo.

Rihanna was pregnant with her second child as she performed her #SuperBowl halftime show, her representative confirmed. The baby bump that was visible during the show set off a wave of social media speculation that she might be pregnant again. https://t.co/NdVvwy1xmP pic.twitter.com/RFHuxSfA00 — The Associated Press (@AP) February 13, 2023

"All of the Lights", "Run This Town", pa "Umbrella" kada je počeo vatromet i na kraju "Diamonds" kada je scenografija na stadionu izgledala kao milion svetlećih dijamanata. Za vreme te numere Rijana je podignuta na pokretnoj platformi.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

00:08 TRUDNA SAJSI MC U KRUPNOM KADRU: Pevačica sa STOMAKOM DO ZUBA iznenadila sve na MAC-u