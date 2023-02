TRAMP SE OBRUŠIO NA TRUDNU RIJANU: Prozvao je EPSKIM PROMAŠAJEM, pa je NAJSTRAŠNIJE IZVREĐAO, a OVO je razlog! (FOTO)

Bivši američki predsednik Donald Tramp obrušio se na pevačicu Rijanu nakon njenog nastupa u poluvremenu Superboula.

"Epski promašaj: Rijana nam je priuštila, i to uopšte nije upitno, najgori nastup u istoriji u poluvremenu Superboula, i to nakon što je svojim poganim rečnikom uvredila više od pola našeg naroda koji već ozbiljno propada. Takođe, toliko o njenom ‘stilisti‘!", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Mnogi misle da se "neprijatan i uvredljiv jezik" koji Tramp pominje verovatno odnosi na fotografiju snimljenu u avgustu 2020, a na kojoj Rijana pozira uz umetnički performans - automobil s natpisom "Je*** Trampa".

Tramp je i ranije napadao Rijanu, koja je svoj nastup na Superboulu odlučila da iskoristi ne samo kako bi izvela svoje najveće hitove, već i kako bi otkrila obožavateljima da je trudna s drugim detetom.

"Bez svog stiliste ona bi bila ništa", poručio je Tramp i dodao: "U svemu je loša, a još i nema talenta!"

O išaranom automobilu ranije ove nedelje oglasio se i bivši Trampov lekar i teksaški kongresmen Roni Džekson. "Zašto NFL prikazuje ovo sr*nje? Rijana ne sme da bude izvođač na poluvremenu", poručio je tada Džekson.

foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Podsetimo, nakon što je Rijana nastupila na Superboulu i nekoliko puta dodirnula svoj trudnički stomačić, društvene mreže su eksplodirale, a Tviter je čak pao na 20 minuta. Neki su se našalili na račun njenog dečka ASAP Rokija i poručili: "Dođavola, sada mi je jasno zašto mu je nadimak ASAP" (na engleskom as soon as possible bi značilo što pre, to bolje).

(Kurir.rs)

