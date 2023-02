JEZIVA SMRT PRETILA PORODICI, PA SU PREBEGLI: Majka mu se ubila, mučio se da uspe, a ovo je ZGODNI ĆALE za kojim su žene POLUDELE

Hoze Pedro Balmaseda Paskal je čileanski glumac koji je sticajem teških životnih okolnosti odrastao u Severnoj Americi, što dugoročno gledano i nije loša stvar jer on trenutno igra u seriji o kojoj svi pričaju.

foto: Image Capital Pictures Film Stills Profimedia

Naravno, u pitanju je "The last of us" koja već danima beleži rekordnu gledanost, a ljudi širom sveta oduševljeno pišu o njoj, a kako i ne bi kad je odlična.

No, vratimo se Pedru. Rođen je 2. aprila 1975. godine u Santajagu, Čile. Kada je imao nekoliko meseci, njegovi roditelji Veronika i Hoze pakuju kofere i beže iz Čilea zbog dikatatora Augusta Pinočea.

foto: HBO Planet Profimedia

Naime, njegova majka Veronika je bila u srodstvu sa porodicom tadašnjeg predsednika Čilea, Salvadorom Aljendeom (preko revolucionara Andresa Paskala Aljendea) koji se ubio da ne bi pao u ruke vođama prevrata i uzurpatorima koje je predvodio Pinoče.

General Augusto Pinoče je odbio da vrati vlast u civilni sektor, pa je Čile do 1990. godine bio pod upravom vojne hunte.

Kako su svi u porodici Paskal-Balmaseda bili velike pristalice Aljendea, pa čak i bili u grupama otpora protiv Pinočeovog režima, njima posle dolaska Pinočea nije bilo života u Čileu i oni su najpre zatražili azil u ambasadi Venecuele u Santijagu, da bi kasnije dobili politički azil u Danskoj, ali su se na kraju preselili u SAD.

Pedro ima stariju sestru Havijeru, kao i mlađeg brata Nikolasa i transrodnu sestru Luks.

Pedro je odrastao u Orandž Kauntiju, Kalifornija i Teksasu. Kao mlađi, bavio se plivanjem, učestvovao na takmičenjima i osvajao nagrade, ali sve se promenilo kada je krenuo na časove glume koju je završio u školama u Orandž Kaunitju i kasnije Njujorku, u koji se i preselio da bi jurio svoj san.

Međutim, tada život počinje da se komplikuje za mladog glumca. Najpre, njegovog oca, doktrora za plodnost optužuju u federalnoj istrazi (1995.) vezano za kliniku za plodnost koju je vodio sa nekolicinom, da bi se potom deo njegove porodice vratio u Čile.

Nažalost, 1999. njegova majka Veronika, dečiji psiholog, oduzima sebi život. To je umnogome obeležilo Pedra, a on od tada nosi njeno prezime profesionalno, mada je u kasnijim intervjuima objasnio i da je promenio prezime u Paskal jer je Amerikancima bilo teško da izgovore prezime Balmaseda.

Paskal je zvanično počeo da glumi 1996. godine. Njegovi počeci u industriji zabave su skromni, najpre kao epizodista u krimi serijama, jednom je čak "glumio" i leš. U Njujorku je upoznao glumicu Saru Polson, kao i glumca Oskara Ajzaka sa kojima je dobar prijatelj već 30 godina.

Zatim se pojavio u seriji Bafi, ubica vampira i nastavio da niže epizodne uloge u krimi serijama Red i zakon, Njujorški plavci. Kasnije se pojavio i u Mentalistu, Dobroj ženi, Bolničarki Džeki.

Što se filmova tiče, tih godina se pojavljivao u kratkim, ali kako je sam jednoim prilikom rekao:

foto: Juan Pablo GutierrezNETFLIX Everett Profimedia

- Imam i ja kliše priču o "glumcu koji se bori i muči". Čistio sam stolove u Njujorku, otišao u Los anđeles ubrzo nakon diplomiranja da bih našao neke glumačke poslove, ali nije išlo. Hteo sam da se prekalim u profesionalnom pozorištu, pa sam se vratio u Njujork. To je učinilo moj put dužim, ali sam zaista želeo da se dokažem u pozorištu - ispričao je Pedro i podsetio se majke koja je preminula dok se on borio da uspe.

- Ona je uvek bila puna podrške, ali ne kao one ambiciozne majke. Uvek sam osećao da ona zna nešto što ja ne znam. I nijedan moj uspeh ne bi bio takav, da nije bilo nje - objasnio je.

foto: HBO - Album Album Profimedia

Pedro je igrao u pozorištu, kalio se, bio epizodista u serijama, a onda se sve promenilo - postao je Oberin Martel u megapopularnoj seriji Igra prestola 2014., a svi još uvek pričaju o grozomornom kraju koji je Oberin doživeo u seriji (samo ćemo reći Stena i prsti u očima, ostalo znate).

Pedro je pričao da su mu fanovi prilazili i tražili da se slikaju sa njim upravo u toj pozi: sa njihovim prstima u njegovim očima i on je neko vreme pristajao na to, a onda mu je neko rekao da tako može da nahvata gadnu infekciju očiju, pa je, srećom prestao.

foto: Sunset Box Allpix Press Profimedia

Bilo kako bilo, grudva uspeha koja se zakotrljala posle godina truda, donela je Paskalu i ulogu u Netfliksovom "Narkosu" gde je glumio Havijera Penju, agenta koji je istraživao Pabla Eskobara i kartel Medeljin.

Pedro je oduševljen Kolumbijom i uživao je radeći na seriji tokom sve 3 sezone. Inače, pravi Penja je bio konsultant na seriji i dosta je pomogao Paskalu da uđe u lik agenta, a upravo po knjizi koju je objavio sa drugim agentom, Stivenom Marfijem je urađena i serija.

foto: Supplied by LMK IPA IPA Profimedia

Zatim mu se ostvaruje dečiji san - glumi glavnu ulogu u ostavarenju vezanom za Ratove zvezda (Star Wars) i to u prikvel seriji Mandolorijan (The Mandalorian) kao Din Đarin, lovac na ucenjene glave i ratnik u kojoj treba da zaštiti Grogu, odnosno bebi Jodu. Isti lik će tumačiti i u spin ofu "The Book of Boba Fett".

Pedro je ispričao angdotu sa režiserom Džonom Favroom, uzbuđenju oko projekta i kako je zapravio mislio da će glumiti Bobu Feta, ali...

foto: Supplied by LMK IPA IPA Profimedia

- Sreli u Džonovoj kancelariji, koja je bila prekrivena ilustracijama priča iz ove serije i odmah sam primetio Mandalorijanca, lik koji izgleda Boba Fet. Pomislio sam u sebi: "Oh, neverovatno je da će konačno oživeti ovaj lik."

Džon je govorio o priči, vizuelnom prikazu i tonu. Mislio sam da je neverovatno i na kraju upitao: "Pa, ko sam ja?" Pokazujem na različite likove, stvorenja i vanzemaljce u celom tom umetničkom konceptu, a Džon me je samo pogledao i rekao "Ti si Mandolorijan." - ispričao je i rekao da je bio veoma zbunjen.

- Bio sam u fazonu: "Šta, glumiću Bobu Feta?", aon je samo rekao: "Ne, to nije Boba Fet, to je Mandolorijan. Nije mogao da bude bolji trenutak - pričao je Pedro za Dizni.

foto: Image Capital Pictures Film Stills Profimedia (2)

Naravno, Pedro je glumio i u filmovima poput "Blood sucking bastards", "The great wall", "The Kingsman:The Golden Circle", "Triple Frontier", "Wonder Woman 1984", "The Bubble" i film sa njegovimk herojem Nikolasom Kejdžom "The Unbearable Weight of Massive Talent" iz prošle godine, a kojim je glumac oduševljen.

Takođe, ovog meseca je bio domaćin jednog komičnog uživo programa - Saturday Night live, što je velika čast za bilo kog glumca jer u terminu američke industrije zabave znači nešto tipa "konačno si uspeo". Gledajući skitove, mnogi su se složili da Pedro ima komičarski dar i odličan tajming.

Kada je privatni život u pitanju, samo jedna njegova veza je bila zvanična i to sa Marijom Dicijom još devedesetih, a upoznali su se na setu "Zakona i reda".

Za ostale se samo šuškalo i nagađalo, a neki su čak išli tako daleko i glumca nazivali homoseksualcem.

Što se tiče veza sa glumicama, povezivali su ga sa Robin Tani i Linom Hidi.

Tokom 2014. šuškalo se o vezi sa koleginicom iz "Igre prestola" najviše zbog jedne Instagram fotke, a neki su tvrdili i da su vereni jer su navodno viđeni u juvelirnici gde su birali prstenje.

- Lena mi je jedna od najdražih ljudi. Ona je tako duhovita i tako pametna, tako dobra osoba, dobra prijateljica i dobra majka. Mislim da se svi na tom setu i svako ko dođe u kontakt s njom odmah zaljubi', rekao je Pedro svojevremeno, a Lina je morala da demantuje glasine da on nije otac njenog deteta koje je dobila sa reiteljem Denom Kardanom.

Sa Robin Tani je navodno bio 2015. godine i zbližili su se na snimanju serije Menatalist, a priče su krenule jer su nekoliko puta uhvaćeni kako odlaze iz restorana.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Pominjana je i glumica Sara Palson, iako se ona deklarisala kao lezbejka i u dugoj je vezi sa Tejlor Holand. Oni su više puta pričali da se poznaju od mladih dana kada su kao neafirmisani umetnici u Njujorku tražili svoju sreću i uspeh u glumačkom poslu.

Svakako su žene širom sveta poludele za njim i sve su složne da ima "tata" energiju, a neke su i objasnile odakle dolazi taj njegov seksipil koji je mnogima neodoljiv. Najpre je tu podrška, ljubav i ljubaznost prema LGBTQ zajednici jer je njegova mlađa sestra Luks transrodna.

- Ima nešto u vezi njega. Njegov vajb je potuno opušten. Ali on je aktivan i podržava LGBTQ zajednicu. On je veoma otvoren po pitanju toga. I sam je deo zajednice, a osećam da je to zaista važno. Osećaj je zaista dobar jer to znači da vas i vaša omiljena poznata ličnost podržava. On je stariji, zreo je i veoma je privlačan. On je jednostavno, tata - objasnila je.

Da je u pravu, može se videti po društvenim mrežama gde mnoge žene dele njeno mišljenje. Mnogi ga cene zbog skromnosti i neposerdnosti sa ljudima, kao i ludačke nergije koju ima.

Pedro Paskal je odličan glumac koji je konačno dočekao svojih 5 minuta koji evo, traju skoro 10 godina, a uzevši u obzir njegov talenat, očekujemo da vidimo još bitnih uloga i pokoju nagradu...

(Kurir.rs/Aleksandra Miletić)

Bonus video:

01:51 DRAGAN BJELOGRLIĆ ZA KURIR TV! Glumac o večnosti KULTNE SRPSKE SERIJE: Živim to i dalje na neki čudan način