SKONČAO NA PRLJAVOM PLOČNIKU ISPRED KLUBA, GRČEĆI SE U MUKAMA: Ovako su izgledali poslednji trenuci glumca kog život nije mazio!

Foto: New Line Cinema / AFP / Profimedia

River Finiks bio je jedna od najvećih holivudskih zvezda, a njegov život se naglo ugasio 30. oktobra 1993. godine.

Zvali su ga novim Džejmsom Dinom i pre nego što je vest o njegovoj tragičnoj smrti portesla Holivud. Iza njegovog isklesanog, lepog lica oduvek se krilo nešto mračno, divlje. Preterano osetljiv, a istovremeno beskompromisan, River Finiks (1970–1993) zračio je šarmom otpadnika koji nikada do kraja nije prihvatio svoje mesto u svetu.

“Život koji živim nisam odabrao; on je odabrao mene. Ponekad moram đavolski da se borim kako bih održao glavu iznad vode”, govorio je glumac.

Njegova devojka Samanta Matis je nakon godina ćutanja odlučila da progovori o događajima koji su prethodili njegovoj smrti.

Samanta Matis je u ispovesti za Gardijan ispričala sve detalje 2018. godine. Te kobne noći, kada je holivudski glumac umro, Samanta, njegov brat Hoakim Finiks i sestra Rejn uputili su se u noćni klub Vajper rum u Los Anđelesu, čiji je vlasnik bio Džoni Dep.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Samanta je za Gardijan rekla da je mislila da će u klubu ostaviti njegovog brata i sestru, a zatim otići kući, ali kad su stigli, on joj je rekao da su tu neki ljudi koji žele da on svira s njima i pitao je da li je u redu da ostane.

"Znala sam da nešto nije u redu, nešto što ne mogu razumem. Nisam videla da se neko drogira, ali on je bio pod dejstvom nečega i nisam se osećala prijatno zbog toga," ispričala je ona.

Iako joj nije bilo drago, pristala je da ostane jer se nadala da se neće dugo zadržati.

"Četrdeset pet minuta kasnije bio je mrtav," rekla je i počela da plače.

foto: Profimedia

On je bio jedan od najperspektivnijih mladih glumaca, koji je, iako je mrzeo klišee u vezi sa Holivudom, umro upravo na način na koji bi se to dogodilo u nekom holivudskom scenariju – sa samo 23 godine u klubu na Sanset bulevaru.

Finiks je prezirao slavu i ono što ona donosi, ali se uvek nadao da može da je iskoristi da učini neko dobro delo, a u većini svojih intervjua, navodi Gardijan, strastveno je govorio o vegetarijanstvu i zaštiti životne sredine.

"Kako je River odrastao, sve više mu je smetalo to što ga ljudi gledaju kao uzornog dečka. Često je govorio da bi voleo da bude anoniman. Kad nije bio filmska zvezda, bio je misionar. Postoji neka lepota u tome, on je bio čovek sa svrhom, vođa, ali to je sa sobom nosilo i duboku usamljenost," ispričala je njegova majka u intervjuu za "Esquire".

Za razliku od mnogih slavnih osoba koje su umrle mlade, on je ostao zapamćen ne samo po ranoj smrti već i po izuzetnom talentu.

foto: Profimedia

Samanta je otkrila da je bio izuzetno blizak sa svojom porodicom i da su ga svi podržavali, ali se veoma brinuo zbog toga što njegov otac ima problem sa alkoholom.

River je počeo da radi kad je imao samo osam godina, i od malih nogu je smatrao da, umesto oca, treba da se brine o svojoj porodici.

"Godinu dana pre smrti rekao je da mora da snimi još jedan film kako bi imali dovoljno novca da njegova najmlađa sestra može da ode na fakultet. Ne znam da li je to bila istina, ali tako mi je rekao," tvrdi Samanta, koja je bila s njim kad je umro, ali o tome nikad pre nije govorila.

Ona je u intervjuu ispričala i kako su se upoznali i da je to bilo kada je imala 19 godina. Upoznali su se u jednom klubu kada joj je prišao i zatražio cigaretu.

foto: Profimedia

"Zvuči glupo, ali znala sam da će nas sudbina spojiti jednog dana. Između nas je bilo toliko hemije," rekla je ona, a to se i obistinilo tri godine kasnije, kad su oboje dobili ulogu u istom filmu.

Ona tvrdi da je River bio predivna osoba koja je svakom pomagala.

"Ali kad je njemu trebala pomoć, nije bilo nikoga. Koliko ja znam, nije se drogirao dok smo bili u vezi. Ali tada sam bila veoma mlada. Ipak, nekoliko dana pre njegove smrti, shvatila sam da se s njim nešto događa. Ništa nisam videla, ali mislim da je heroin koji ga je ubio uzeo tek u klubu te noći," rekla je ona.

Ispričala je da se vratila iz toaleta i shvatila da su Rivera i još jednog muškarca izbacili iz kluba. Kad je izašla na ulicu, zatekla je svog dečka kako leži na podu u grčevima.

"Počela sam da vičem na drugog muškarca pitajući ga što je uzeo, na šta mi je on rekao da pustim Rivera na miru jer mu kvarim užitak," priseća se ona.

Tražeći pomoć, utrčala je u klub i pronašla njegovog brata i sestru, a tada je 19-godišnji Hoakim pozvao hitnu pomoć. Taj poziv je kasnije bio pušten na svim radio-stanicama.

foto: Profimedia

"Ima napade, molim vas, požurite, on umire," govorio je on kroz suze.

Dok su bolničari došli do njega, River je već bio mrtav. U službenim dokumentima kao uzrok smrti navedeno je da je River umro od kombinacije heroina i kokaina.

"Sve je primao k srcu. Da je danas živ, bavio bi se glumom i režijom. Spasavao bi planetu, živeo bi svoj život. Zar to ne bi bilo lepo?" zaključila je Samanta.

