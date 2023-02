CELA SRBIJA JE PROZIVA ZBOG AKCENATA, A ONA IMALA MUKE S NJIMA! Kristina Radenković otvoreno o govoru na RTS-u: "Neprijatno mi je"

Kristina Radenković jedna je najpopularnijih voditeljiki na našim prostorima i jedno je od zaštitinih lica RTS-a, a često je tema na društvenim mrežama zbog akcentovanja reči na Javnom servisu.

Voditeljka je jednom prilikom priznala da joj je često neprijatno zbog pojedinih izgovorenih reči na televiziji.

- Činjenica je da mi svi u svakodnevnom govoru govorimo - neispravno. Mi imamo treninge s lektorima, jer je dužnost TV Slagalice da nametne pravopis i ispravan govor, i to radimo u svim udarnim emisijama. To što na terenu nije tako, to je pitanje za stručnjake. Ni ja tako ne govorim u svakodnevnom životu, ali to kako akcentujemo reči u emisijama je ispravno. Neprijatno mi je dok tako izgovaram neke reči, jer znam da svi gledaju i slušaju, ali to je ispravno. Volela bih da se to usvoji, trebalo bi da se uskladimo, pa i da našu decu tome učimo. A ako može i jedno i drugo, i ako su oba načina ispravna, onda odlično - objasnila je Kristina Radenković jednom prilikom s osmehom u emisiji "Kec na jedanaest" na K1 televiziji.

Svojevremeno je priznala da su je na početku karijere mnoge stvari pogađale, te se dešavalo i da zaplače uživo u programu.

- Izbace me nekada stvari iz takta, ali to je neprimetno nekome ko me ne poznaje. Dugo sam u televizijskom poslu i naučila sam da se kontrolišem. Na početku rada na televiziji dešavalo se i da se zaplačem uživo u programu, ali sam naučila lekciju, a to je da sam lice koje iznosi informaciju i da tu nema mesta za preemotivna reagovanja - pričala je Kristina.

Iako je svi znamo kao voditeljku, Kristina je završila Akademiju umetnosti u Novom Sadu i ostvarila je nekoliko zapaženih uloga na filmu i u pozorištu. Poslednja je bila u seriji "Nemanjići", a veliki debi imala je u sitkomu "Ono kao ljubav". Ona je igrala konobaricu Sašku i glumila je rame uz rame s Nikolom Kojom i Sergejom Trifunovićem.

