PREMINUO MLAĐI BRAT ŠERON STOUN: Tragedija u porodici slavne glumice, a pre dve godine ostao bez sina koji je bio BEBA

Mlađi brat holivudske glumice Šeron Stoun, Patrik Stoun, preminuo je u nedelju u Pensilvaniji u 58. godini od posledica srčanog zastoja, prenosi TMZ.

Patrik je preminuo gotovo dve godine nakon što je njegov sin River, kog je dobio sa suprugom Tašom, umro kad je imao 11 meseci od zastoja organa.

64-godišnja Šeron u javnosti je poslednji put viđena kako nasmejana izlazi iz jednog restorana na Beverli Hilsu i ništa nije odavalo da bi mogla biti zabrinuta zbog bratovljevog zdravlja.

foto: Profimedia

Patrikova supruga Taša oglasila se na društvenim mrežama kako bi podelila tragičnu vest o šokantnoj smrti svog supruga.

"Osećam se kao da mi je neko iščupao srce iz grudi. Patrik je otišao kod našeg slatkog Rivera. Ne znam šta bih drugo rekla, on je bio moj svet. Nisam sigurna kako bi život trebao da izgleda bez mog muža uz mene i sasvim iskreno to ne želim. Samo se nadam da ćeš uvek biti uz mene i paziti na Hantera, kejli i mene. Do ponovnog susreta ja ću zauvek držati tebe i naše divne (i neke ne tako divne, ali jednako važne) uspomene blizu svog srca i uvek ću posećivati ​​te uspomene. Volim te, dušo. Želja mi je da kroz sve ovo sada barem River ima svog tatu i nadam se da se vas dvoje najbolje provodite", napisala je Taša u dirljivoj objavi.

foto: Profimedia

Šeron se zasad nije oglasila na društvenim mrežama o Patrikovoj smrti, a osim njega ima sestru Keli Stoun i brata Majkla Stouna. U svojoj knjizi "The Beauty of Living Twice" napisala je da je bila bliska s Patrikom i da se poslednjih godina bolje slagala s Majklom. Poslednji put je objavila fotografiju s Patrikom u septembru 2018, kada su s decom išli na porodično putovanje na Aljasku.

U avgustu 2021. godine Šeron je objavila tužnu vest da je preminuo njen nećak River, i to samo nekoliko dana nakon što je pronađen u svom krevecu s teškim zastojem organa, zbog čega je pao u komu. River je bio najmlađe dete Patrika i Taše, koji su živeli u Ohaju.

(Kurir.rs)

Bonus video:

04:01 NOGE KAO ŠERON STOUN, DRAGANA MIĆALOVIĆ U VRELOM IZDANJU! Glumica u nikad kraćoj haljinici, SEVNULA G*ZA a kamera sve snimila