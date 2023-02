KONAČNO PRONAĐENA TURSKA GLUMICA KOJU SRBI OBOŽAVAJU: Nakon ZEMLJOTRESA se sumnjalo na NAJGORE, evo zašto je nestala (VIDEO)

Turska glumica Džansu Dere pronađena je nakon što su se njeni obožavatelji zabrinuli kada je nakon razornih zemljotresa nestala s društvenih mreža.

Turski mediji raspisali su se kako je jedna od najpopularnijih tamošnjih glumica Džansu Dere nestala nakon razornih potresa.

Za njom se tragalo, a obožavatelje je zabrinula činjenica da se nije oglasila na društvenim mrežama nakon tragedije.

Kuća turske lepotice navodno se nalazi u epicentru potresa, a jedan tamošnji novinar je izjavio kako glumica poslednjih dana pomaže svojim sugrađanima, ali to nije umirilo njene obožavatelje.

Na društvenim mrežama sada su se pojavili snimci na kojima se vidi glumica kako pomaže ljudima koji su ostali bez svojih domova.

Džansu je uz još neke koleginice pružila podršku turskom narodu u teškim trenucima i zaboravila na slavu.

Podsetimo, 41-godišnja Džansu Dere je bivša manekenka i nesuđena arheološkinja koju turski producenti prvu zovu kad im treba fatalna žena koja će privući milione gledatelja pred male ekrane.

"Obožavam glumu, ali ne i slavu, jer na javnom mestu nemam ni pet sekundi mira. Svaka moja reč i svaki moj postupak su pod lupom, a tako je naporno živeti. Ali kad bolje razmislim, to je mala cena koju treba platiti za sve dobro što mi gluma donosi", govori ova lepotica.

Inače, Džansu je slavu stekla ulogama u hit serijama kao što su "Sila", "Ezel" i "Sulejman Veličanstveni", nakon čega je na nekoliko godina odlučila da se odmori od glume.

Iako se na poslovni aspekt ne može žaliti, Džansu, nažalost, ne prati sreća kada je reč o ljubavnom životu. U odnose se najviše razočarala kada je 2009. trebalo da se uda za turskog komičara Džema Jilmaza, ali on se zaljubio u njenu najbolju prijateljicu Ahu Jagtu. Njih dvoje su se venčali i dobili dete, ali sreća nije potrajala ni tri godine, a kada je Džem kasnije pokušao da joj se vrati, njoj to više nije bilo ni na kraj pameti.

"Danima sam plakala zbog toga. Bila sam izdana, povređena i ništa nije moglo da me razveseli. Bila sam na dnu. Prijatelji su se trudili oko mene, stalno su me izvodili, pokušavali da me nasmeju i oraspolože, ali tonula sam sve dublje u depresiju", izjavila je svojevremeno, ali ni nakon toga nije gubila veru u ljubav, te je počela vezu s tadašnjim menadžerom Džemom Ajdinom, ali njegova ljubavna afera s drugom ženom brzo je odjeknula u medijima.

(Kurir.rs/ Story.hr)

