VODITELJ DEJAN PANTELIĆ JE ROĐENI STRIC MLADOJ PEVAČICI I NESUĐENOJ GLUMICI: Prava je lepotica i želi da ode na EVROVIZIJU (FOTO)

Mlada muzička nada Ivona Pantelić deli ime i prezime s poznatom TV voditeljkom, a boriće se početkom marta da sa kompozicijom "U noćima" ode na Evroviziju u Liverpul.

foto: Nemanja Nikolić

Svoj talenat prema muzici predstavila je u modernoj numeri za koju je sama radila muziku i tekst. Prošle godine već je učestvovala na Pesmi za Evroviziju, a sada očekuje bolji plasman.

"Zaista nezaboravno iskustvo i čast, pogotovo jer sam nastupala sa autorskom pesmom. Prvi susret sa velikom scenom, prelepa poznanstva, druženje. Verujem da je sve do osobe i do toga sa kojom energijom i očekivanjima ulazi u bilo šta u životu, projekat, poslovni ili partnerski odnos, pa i ovo. Prijavila sam se iz radoznalosti, zbog svog sna i, ono najvažnije, ljubavi prema muzici i slobodi koju osećam na sceni. Za mene kao relativno novog izvođača, osetiti veliku scenu i taj adrenalin je nešto što me čini živom i pokreće me. Iz istog razloga sam se prijavila i ovaj put, ali i zato što verujem da imam još bolju pesmu nego prošle godine. Ne bih nikad sebe silila da se prijavljujem što se kaže, pošto-poto", rekla je Ivona za Wannabe magazin.

Ivona Pantelić, pevačica, TV i radio voditeljka, ali dalje želi da upiše glumu.

"Ona je moja, moram priznati, najveća ljubav i poziv! Išla sam u školu glume osam godina, spremala sam se za FDU, nisam upala iz prve, upisala sam drugi fakultet u međuvremenu i život me je odvukao na drugu stranu. Bez obzira na okolnosti, sigurna sam da ću naći svoj put da se ostvarim u tome", ispriča je pevačica.

foto: Marina Lopičić

Malo ljudi zna da je njen rođeni stric Dejan Pantelić, koji se nedavno pouvukao s malih ekrana.

