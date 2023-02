RASKRINKANA RAZMAŽENA MILIJARDERKA: Glumila NEVINAŠCE, a sad je otkriveno šta je uradila SVEKRVI Viktoriji Bekam

Nikola Pelc i Bruklin Bekam venčali su se u aprilu prošle godine, a još se priča o njihovoj svadbi vrednoj oko pet miliona dolara.

Međutim, razlog za to nije pohvalan ni lep. Naime, organizatorke venčanja, Nikol Bragin i Arijana Gridžalba tužile su Nikolu i njenu majku, Klaudiju Pelc i dizajnera Rišija Patela zbog kršenja ugovora i poslovnog dogovora, kako piše Evening Standard. Traže odštetu od 46.000 evra.

Nikolin otac, milijarder Nelson Pelc, čije se bogatstvo procenjuje na 1,4 milijardi dolara, tužio je organizatorke venčanja i tvrdi da mu nisu vratile 159.000 dolara avansa. Prema pisanju Evening Standarda, Nikol i Arijana su teško podnosile pritisak priprema svadbe i dale su otkaz nakon devet dana, odnosno nekoliko nedelja pre venčanja.

Organizatorke su otkrile da je Nelson Pelc svadbu svoje ćerke prozvao "usr*nom predstavom" i hteo da otkaže sve, ali predomislio se nakon nagovaranja svoje supruge Klaudije. Bragin i Gridžabla dale su otkaz šest nedelja pre venčanja jer im je spisak s mnoštvom slavnih gostiju doneo previše stresa.

Nelson je uz tužbu priložio poruke između svoje ćerke i organizatorki u kojima je Nikola napisala da je "umorna od uočavanja njihovih grešaka koje se ponavljaju". Zahtevala je i odgovor zašto je potvrđeno da na venčanje dolazi vozač F1 Luis Hamilton, a on je njoj i Bruklinu rekao da ne može da dođe.

Takođe, Nelson je optužio organizatorke da su alkoholičarke i istakao da je Gridžalba napisala u grupnom dopisivanju "da ide da popije tekilu pre nego što joj glava eksplodira".

Pravna drama je otkrila i još jedan detalj koji će potvrditi trzavice Nikole i njene svekrve, Viktorije Bekam. Naime, Nikola i njeni roditelji su zahtevali da se Viktoriji ne govore nikakve detalji o pripremama venčanja. Organizatorke su ispričale i da je Nikola potrošila 100.000 dolara na frizuru i šminku, te je imala stalno niz prohteva.

"Klaudija je spomenula Bragin da Nelson ne može da zna cenu ili bi je 'ubio i bio jako ljut'", otkrila je jedna od devojaka. Portparol Nelsona Pelca rekao je da je pritužba organizatorki "puna netačnosti i da njihove tvrdnje nemaju osnova".

Inače, Nikola je prošle godine u intervjuu za The Times progovorila o odnosu sa svekrvom Viktorijom. "Nije svađa! Stalno svuda vidim tu reč, 'svađa, svađa, svađa!?' Mislim, možda su pokupili neku informaciju o tome? I sada to nazivaju svađom", istakla je glumica.

"Mislim da je sve počelo, a to sam već rekla, jer nisam na kraju nosila Viktorijinu venčanicu, ali prava istina je da sam stvarno, jako želela da je nosim i mislila sam da je to tako lepo da Bruklinova mama mora to da uradi za mene! I bila sam jako uzbuđena da je nosim! I nisam je na kraju obukla", dodala je.

"Ali ja sam, iskreno, bila jako uzbuđena što ću nositi njenu haljinu. Rastuži me kad čitam da ljudi kažu da to nikad nisam planirala da nosim. To jednostavno nije istina", zaključila je.

Nikola je slične stvari rekla ranije u intervjuu za magazin Grazia i Variety. "Planirala sam da nosim venčanicu koju bi mi izradila Viktorija. Bila sam iskreno uzbuđena što ću moći da nosim kreaciju koju je napravila moja buduća svekrva. Počele smo da dogovaramo dizajn haljine i onda je prošlo nekoliko dana i niko mi ništa nije javljao. Potom je Viktorija nazvala moju majku i rekla da njen atelje ne može da izradi haljinu", započela je glumica svoju stranu priče.

"Zbog toga sam pričala sa svojom mamom i bliskom prijateljicom, stilistkinjom Lesli Fremar i rekla im: 'Nažalost, ovo ne može da se napravi, šta nam je sledeći korak? Imala sam sreće što sam mogla da otputujem u Valentinov atelje", nastavila je Nikola s objašnjenjem.

Mnogima je neobično što Viktorija ne želi da komentariše svađu koja se pretvorila u veliku aferu i očito unela raskol u njenu porodicu. To je iskoristila Nikola, koja je sve okrenula u svoju korist.

