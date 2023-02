NAJLEPŠA ŽENA SVETA IMA NOVOG DEČKA: Ostaćete u ŠOKU kada vidite koga ljubi Monika Beluči, ovome se niko nije nadao! (FOTO)

Jedna od najlepših žena svetskog šoubiznisa, fatalna Italijanka Monika Beluči (58) ima novog dečka sa kojim je već 4 meseca.

foto: Profimedia

U pitanju je filmski režiser i producent Tim Barton (64) koji je poznat po svojim brojnim filmovima i čestom saradnjom sa glumcem Džonijem Depom.

Mnogi ga nazivaju čudakom, ali on je umetnik svoje vrste i čiji rad najbolje govori o njemu jer on stoji iza filmova kao što su Bitlđus, Ed Vud, Edvard Makazoruki, Svini Tod, "Corpse Bride", Čarli i fabrika čokolade, Frenkenvini, "Big Fish", Betmen iz 1989. godine sa Majklom Kitonom...

foto: Nicolas Liponne / AFP / Profimedia

Par se prvi put sreo pre 16 godina, ali se navodi da su počeli da se zabavljaju nakon što su se videli na Lumijer filmskom festivalu u Lionu u oktobru prošle godine. Monika koja je bila počasni gost festivala, uručila je Timu nagradu za životno delo "Lumiere" na sceni otprilike u vreme kada su oni postali zvanično u vezi.

Kada su mu uručili nagradu, Tim je rekao: "Za ceo svoj život, nikada nisam osetio toliku ljubav kao večeras. Dobrodošli na najbolju sahranu koju sam ikada imao!'

Njih dvoje su takođe viđeni kako idu da gledaju restauriranu verziju nemog dokumentarnog filma, koju je 1895. režirao pokojni francuski sineasta Luj Lumijer.

foto: Nicolas Liponne / AFP / Profimedia

Paris Match, koji je prvi i pisao o novoj vezi, kaže da su se Monika i Tim "nakratko sreli na stepeništu Palate festivala u Kanu 2006. godine, ali su se tek šesnaest godina kasnije, iza kulisa drugog festivala, zbližili".

foto: Profimedia

Monika je sama otkako se 2019. rastala od umetnika Nikolasa Lefevra. Prethodno je bila udata za Vensana Kasela od 1997-2013.

Bivša manekenka upoznala je Kasela 1996. godine na snimanju filma "Appartement" Žila Mimunija. Imaju dve ćerke, Devu, koja je rođena 2004. godine, i Leoni, koja je na svet došla 2010. godine.

Bili su zajedno tri godine pre nego što su se venčali na tihoj ceremoniji u Monaku, na francuskoj rivijeri. Monika je govorila o ljubavi u intervjuu za Paris Match još 2011. kada je još bila u braku sa Kaselom, priznajući da za nju "nema racionalnosti" kada su u pitanju veze.

Rekla je: "Nose me trenutak i instinkt. Nema racionalnosti, samo emocije. Voliš ili ne voliš. Ne odlučujete sedeći za stolom: OK, dakle, imam dvoje dece, 16 godina života u paru, to bi bilo lepo da potraje, ali kako ću to uspeti?"

"Uopšte ne mislim da je par nešto što vežbaš, kako mi kažemo.", pričala je Monika.

foto: Profimedia

Tim je bio u vezi sa sa čuvenom glumicom Helenom Bonam Karter (56), ali su se nažalost rastali 2014.

Par nikada nije bio venčan, ali su bili zajedno 13 godina i imaju dvoje dece, sina Bilija (20) i ćerku Nel (16).

Helena je govorila o razlazu u časopisu Harper's Bazaar 2016. Rekla je: "Prolazite kroz ogromnu tugu - to je smrt veze, tako da je krajnje zbunjujuće. Vaš identitet, sve se menja. Samo kažite sebi: "Trenutno nisam svoja, zato budite oprezni. Svi uvek kažu da morate biti jaki i da imate stisnute zube, ali u redu je biti slab i krhk".

foto: Printscreen

Helena i Tim su postali par 2001. nakon što je dobila ulogu majmuna u filmu Planeta majmuna.

Poznato je da su živeli u međusobno povezanim kućama tokom svoje veze, pri čemu je svako imanje bilo uređeno ličnom ukusu i ličnom stilu.

foto: Profimedia

Sada u vezi sa piscem Rajom Dagom Holmboom (34), Helena je rekla Ričardu Idenu iz Dejli Mejla 2022. da se oseća "veoma srećnom" što ga je upoznala.

Rekla je da je napravila korak tako što je odlučila da deli dom sa svojim dečkom akademikom, čak je dodala da je njihovo dodatno kućno blaženstvo usvajanjem kućnih zečeva. Par se upoznao na venčanju 2018.

Objašnjavajući kako su se upoznali, ona je za Gardijan rekla: "Potpuno nasumična stvar, na koju oboje zamalo nismo otišli, tako da je to bio jedan od onih trenutaka koji je bio tako slučajan i koji je na kraju odredio toliko toga. Zaista srećna nesreća, i to je neverovatna stvar."

foto: Profimedia

Pričajući o 22-godišnjoj razlici u godinama para, glumica je ranije rekla u intervjuu za The Times: "Svako stari različitom brzinom. Moj dečko je neverovatno zreo. On je stara duša u mladom telu, šta više da želim? Ljudi se pomalo plaše starijih žena, ali on nije. Žene mogu biti veoma moćne kada su starije.", rekla je, a prenosi Daily Mail.

