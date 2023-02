BATA U 90 SLIKA: VELIKO OTVARANJE IZLOŽBE, U KINOTECI U ČAST VELIMIRA BATE ŽIVOJINOVIĆA! Ulaz je besplatan (VIDEO)

Povodom 90 godina od rođenja legendarnog jugoslovenskog i srpskog glumca Velimira Bate Živojinovića, u Jugoslovenskoj kinoteci biće otvoren Valterov legat i dve prateće izložbe.

Svečano otvaranje postavke na dva nivoa u zgradi Kinoteke u Uzun Mirkovoj zakazano je za 28. februar.

Koji detalji iz života slavnog glumca će biti prikazani i šta ova izložba znači porodici Živojinović danas su voditelji emisije "Puls Srbije" pitali sina legendarnog glumca Miljka Živojinovića i kustosa Jugoslovenske kinoteke Irinu Kondić.

Svakog dana Miljko kaže da pomisli na oca i majku.

- Počeo sam da beležim njegove rečenice u telefonu, kojih već ima toliko da su dobar materijal za knjigu - započeo je Živojinović

Kondić je rekla da joj je čast što učestvuje u ovom poduhvatu.

- To je jedna divna saradnja. Miljko nas je usmeravao tačno na periode u Batinom životu koji ne smeju da se izostave. Mi smo se trudili da prikažemo i segment porodice koja je bila jako važna u njegovom životu - rekla je Kondić.

Živojinović je dopunio sagovornicu.

- I moja sestra je aktivno učestvovala u poduhvatu. Naša dobra pozitivna energija se oseća u ovom radu. Ovo je samo jedna od akcija ove godine. Jutros sam bio u Minsitarstvu kulture, jedna od prvih stvari koje ćemo uraditi je izložba koju pripremamo sa Borbom i Dunav osiguranjem. Stavljen nam je na raspolaganje ceo fundus Borbe koji raspolaže sa Batinim fotografijama i to je stvarno jedan rudnik informacija, ali bila bi šteta da to ostane u arhivu, a da ne izađe u javnost. Dogovorili smo se da napravimo jednu izložbu koja će se zvati "Bata u 90 slika". I to će ići u sve gradove Srbije. Tako da će on biti dostupan svima, čak i u manjim mestima! Ideja je da Bata dođe u narod. Sledeća stvar je monografija koju pripremamo skoro 10 godina, i uskoro će izaći. Radi se dokumentarni film koji se zove "Making off" o svim Batinim kolegama sa prostora bivše Jugoslavije - otkrio je Miljko.

Legati su, rekla je Kondić veoma posećeni.

- Moram da najavim da je ulaz u Batin legat na stalnu postavu, u naredne tri nedelje slobodan - pozvala je Kondić sve da posete muzej.

Miljko se setio Batine životne filosofije.

- Govorio je da mora da poštuje čitav tim ljudi koji su baš njega birali za uloge. Batin umetnički kredo je bio: Ja nisam glumac ja sam znak. Ponekad sam znak pitanja, ponekad sam znak uzvika. Da li sam uspeo da dam najbolje od sebe, to ne znam - ispričao je Miljko.

