PIKEU VEĆ DOSADILA MLAĐANA STUDENTKINJA? Šakira RASKRINKALA BIVŠEG, pa otkrila šta radi kad LJUBAVNICA nije s njim! ŠOK OBRT!

Šakira je objavila novu pesmu, a u njoj je otkrila da je Žerar Pike, koji ju je prevario sa studentkinjom, molio da se pomiri s njom.

Mesecima unazad svetska javnost bruji o javnoj prevari fudbalera Žerara Pikea, koji je pevačicu Šakiru ostavio zbog studentkinje Klare Čije Marti. Otkako je novu izabranicu predstavio na društvenim mrežama, a u javnost isplivao snimak kako njegova majka maltretira Šakiru, javnost s nestrpljenjem očekuje svaki pevačin potez.

Prvo je to uradila pesmom, u kojoj je Pikeu poručila da je "roleks zamenio kasiom", na šta je on brže-bolje regovao poziranjem sa satom marke "kasio", a sada i duetom sa kolumbijskom pevačicom Kerol Dž, s kojom je snimila pesmu "TQG".

U ovoj numeri, koja je objavljena pre nekoliko sati i već broji milione pregleda, Šakira se ponovo obraća Pikeu, ali i njegovoj devojci.

"Bolelo me je kada sam te videla s novom devojkom, ali sad je red na mene. Zaboravila sam kroz šta smo sve prošli i to te nervira. Život mi se promenio nabolje, a ti više ovde nisi dobrodošao. Videla sam šta je tvoja devojka bacila ka meni, to me ni ne ljuti, smešno mi je", peva Šakira, a u jednom delu pesme je otkrila i da Pike krišom lajkuje njene slike i želi da se pomiri.

"Šta je bilo, dušo? Mislila sam da si zaljubljen. Što me tražiš kada znaš da je ne pravim istu grešku dva puta? Reci novoj ljubavi da se ne takmiči oko muškaraca, da prestane da se muči, ja sam te barem imala dok si bio lep. Otišao si i sad imam tri puta bolje - lepšeg, jačeg, veselijeg. Nikad se neću pomiriti s tobom, ti si baksuz. I znam da hoćeš da se pomirimo, lajkuješ mi slike. Sad hoćeš da se pomirimo, znala sam, lajkuješ mi slike. Izgledaš srećno u novom životu, ali znam da me tražiš", stihovi su nove Šakirine pesme.

