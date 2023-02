ŠVEDSKA JOŠ NIJE IZABRALA PREDSTAVNIKA, A PRVA NA KLADIONICAMA: Ona je FAVORIT za osvajanje Eurosonga i već je nazivaju POBEDNICOM

Od 4. februara do 11. marta održava se Melodifestivalen, 63. izdanje švedskog muzičkog takmičenja na kome se bira predstavnik Švedske na Evroviziji. Večeras se emituje četvrti krug takmičenja, a favorit za pobedu na Melodifestivalenu je Lorin s pesmom "Tattoo". Sinoć je objavljen isečak njenog scenskog nastupa.

Čim se saznalo da se Lorin takmiči na Melodifestivalenu, Švedska je skočila na evrovizijskim kladionicama, iako njihov predstavnik još nije proglašen. Trenutno su prvi na kladionicama i prestigli su Ukrajince, koji su dugo vremena bili pri samom vrhu.

foto: Printscreen

Uz Lorin, za pobedu na festivalu bore se još muzički ansambl Smash Into Pieces, Marijet, Kiana, Signe & Hjördis, Emil Henrohn i Aksel Šillstrom. Međutim, s obzirom na to da je Lorin već predstavljala Švedsku na Eurosongu s pesmom "Euphoria" i pobedila 2012. godine u Bakuu, jasno je zbog čega sve ankete naginju u njenu korist.

Euvovizijski fanovi su oduševljeni njenim nastupom

Zbog njenog mogućeg nastupa na Eurosongu, najviše su oduševljeni obožavatelji tog takmičenja. Tviter je u poslednja 24 sata preplavljen objavama u vezi s Lorin.

THE ACTUAL LOREEN COULD BE BACK AT EUROVISION THIS YEAR REPRESENTING SWEDEN I CANT COPE I ALREADY LOVE THE SONG #Eurovision pic.twitter.com/3z1oTy8Gng — daz (@darrenbtw) February 25, 2023

"Ako ne pošaljemo Lorin, mi smo idioti", "Treba napraviti peticiju da Lorin dobije titulu boginje Eurosonga ove godine", "Otkad je izašao isečak njene pesme, čini mi se da ćemo gledati prvog dvostrukog pobednika moderne Evrovizije", "Obožavam pesmu", "Pobednica Eurosonga 2023.", neki su od tvitova oduševljenih fanova Evrovizije.

good morning especially to the winner of esc 2023 loreen 💙pic.twitter.com/gkpd1nIHhG — kaii 🇸🇪 | 🇳🇴🇩🇰🇨🇿 (@actuallykaii) February 24, 2023

Preostaje još videti hoće li Lorin zaista pobediti na Melodifestivalenu i predstavljati Švedsku u Liverpulu ili je uzbuđenje nastalo zbog njene stare slave s Eurosonga i velike pobede s pesmom "Euphoria".

foto: Valeriy Melnikov / Sputnik / Profimedia

Ko je Lorin?

Osim "Euphorije", Lorin ima brojne druge hitove poput "Walk with Me", "Neon lights", "Sober", "In My Head" i "I'm in It with you". Lorin je prvobitno učestvovala u televizijskom takmičenju Idol 2004. godine zauzevši četvrto mesto, a sledeće godine je izdala svoj prvi singl "The Snake" s bendom Rob'n'Raz i postala televizijska voditeljka na TV400.

Dok je radila kao producentkinja segmenta i redateljka za nekoliko švedskih rijaliti TV emisija, ušla je na Melodifestivalen 2011. s pesmom "My Heart Is Refusing Me", koja je postala jedan od top 10 hitova u Švedskoj. Takođe je u top 20 hitova u Švedskoj ušla singlovima "Crying Out Your Name" 2012. i "Statements" 2017.

(Kurir.rs/ Index.hr)

