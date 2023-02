BIVŠU PREVARIO S 12 ŽENA, PA ZAVRŠIO S 40 GODINA STARIJOM PEVAČICOM: Njihova veza je TOTALNI ŠOK, a ona je oduvek hvatala MLAĐE

Iako su velike razlike u godinama odavno u Holivudu normalna pojava, i dalje se javnost često iznenadi parovima koji završe zajedno.

Tako je mnogima iznenađujuće što je 76-godišnja muzička zvezda Šer trenutno u vezi s 36-godišnjim muzičkim producentom Aleksanderom 'AE' Edvardsom. To je potvrdila krajem prošle godine u novembru, kada je na Tviter profilu objavila njegovu fotografiju.

Nije trebalo mnogo vremena, a da ne krenu zli komentari javnosti zbog njihove razlike u godinama, na šta je Šer jednostavno napisala dobru staru: "Ljubav ne poznaje matematiku".

"Na papiru je pomalo smešno, ali u stvarnom životu, odlično se slažemo. On je odličan, a ja ne dajem muškarcima kvalitete koji se zaslužuju", rekla je pevačica u jednom šouu.

Nedavno su ih paparaci uslikali kako zajedno odlaze na Superboul žurku koju je organizovao muzičar Drejk uoči manifestacije. Držali su se za ruke dok su prolazili kraj horde kamera, oboje u crnim modnim kombinacijama, koju je Aleksander "razbio" zelenom jaknicom.

Inače, Aleksander je često bio u centru medijskih natpisa zbog veze sa starletom Amber Rouz, koja je trajala do avgusta 2021. godine. Upravo ga je ona optužila da ju je prevario s 12 različitih žena, a on je čak to sve priznao.

Bivši se par upoznao još 2015. godine, ali zvanično su to postali tek u oktobru 2018. godine. U oktobru 2019. par je dobio sina Sleša Elektrika Aleksandera Edvardsa.

Šer je u prošlosti bila u vezi s muzičarem Sonijem Bonom, a bili su jedan od najpoznatijih parova na svetu - Sonny & Cher. Ipak, oduvek je poznato da voli mlađe sa kojima se viđala u osamdesetim, kao što su Val Kilmer, Tom Kruz i Rob Kamileti.

Ona i Soni nizali su hitove, a imali su i svoj TV šou "The Sonny and Cher Comedy Hour". Kad im se 1969. godine rodila ćerka Čestiti (kasnije Čez), i nju su u uključili u svoj televizijski program. Međutim, idila nije dugo trajala. Već 1974. godine pojavili su se prvi problemi u njihovom braku, a godinu posle Šer je predala zahtev za razvod. Osim što se ponašao kao da joj je otac, žalila se kako je mislio isključivo na sebe i svoje potrebe. Na kraju joj je uzeo i sav novac - pet odsto otišlo je advokatima, a 95 odsto njemu.

