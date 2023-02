DA SE SMRZNEM ISPOD MOSTA I UMREM, BILO BI IH BRIGA! Ovako je pričao Madonin brat o slavnoj sestri: Mrzeli smo jedno drugo!

Da je Madonin brat Entoni Čikone preminuo juče je javno podelio njegov zet uz veoma emotivnu posvetu, a mnoge je iznenadilo da je slavna pevačica bila jako distancirana od njega.

Entoni Čikone je godinama živeo kao beskućnik ispod mosta u Mičigenu. Dešavalo se da je bio u masi dok je njegova sestra pristizala na gala događaje u skupocenim automobilima. Gledao ju je sa distance.

"Dejli mejl" je 2011. intervjuisao Entonija i u tom intervjuu je naglašeno da je on spavao ispod mosta dok je njegova sestra posedovala vile širom sveta, vredne miliona funti. Među tim nekretninama bilo je šest kuća u Londonu, dok je Čikone svu svoju imovinu čuvao u plastičnoj kesi.

Ogroman jaz između načina života sestre i brata nametao je brojna pitanja.

U momentu kada je novinar "Dejli mejla" razgovarao sa njim, Entoni Čikone je 18 meseci živeo kao beskućnik, nakon što je izgubio posao u očevoj vinariji.

- Da se smrznem i umrem, moja porodica ne bi za to znala šest meseci niti bi marila - rekao je i dodao:

- Moja porodica misli da je rehablitacija poput čarobnog štapića za sve bolesti.

Entoni je izjavio da je 2005. bio na lečenju i da je Madona platila dvomesečni boravak u rehablitacionom centru kako bi pobedio alkoholizam. Pričajući o sestri, prisetio se majčine smrti 1963. godine. Rekao je da su on i Madona jedini videli majku u otvorenom kovčegu i da je to bilo izuzetno teško za njih kao decu. Otkrio je da mu je lovac na suvenire ukrao poslednju majčinu fotografiju. O sestri je dodao:

- Mrzeli smo jedno drugo, suparništvo brata i sestre, pretpostavljam. Bila je ku**ca, baš kao što je sada. Ona ostaje verna tome. Mora joj se odati priznanje na doslednosti.

Prisetio je kako je Madona "dovodila tipove dok njihov otac nije bio kod kuće". Jednog od njih izbacio je napolje da bi zaštitio mlađe sestre i braću.

- Ona mi to nikad nije oprostila - poručio je.

Kako je rekao, ona je za njega bila "dosadna sestra, ali ona je Lav (u horoskopu) i uvek mora da bude u centru pažnje".

- Ponosan sam na svoju sestru - ali to je teret, jer ne mogu da budem svoj. Moram da budem povezivan sa slavnom osobom. Ljudi imaju svoje ideje i očekivanja. Moja sestra je multimilionerka, ali je to zaradila, moram joj odati priznanje za to. Ali čovek bi pomislio da će biti malo više odanija porodica, a to nije slučaj.

Na pitanje kako bi voleo da njegova sestra pokaže da joj je stalo do njega, odgovorio je:

- Samo da komuniciramo, to bi bilo lepo.

Entoni Čikone je prokomentarisao da ne sluša često Madoninu muziku kao i da je njegova sestra užasna glumica ali izvrstan šoumen i poslovna žena. Ispričao je i da je bio prijatelj sa njenim bivšim mužem Šonom Penom kao i da mu je bilo žao kada se pevačica razvela od Gaja Ričija jer je on srećan kada je ona u stabilnoj vezi.

Pojedini prijatelji i članovi porodice opisali su Entonija kao autodestruktivnu osobu. Pretužno je što je sve sigurno moglo da bude drugačije. Madona ima još trojicu braće i tri sestre.

