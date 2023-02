SOČNI POLJUBAC 2 GLUMICE PRED KOLEGAMA UZDRMAO SVET! Mreže GORE od komentara, svi pričaju o TOJ sceni: Strastveno se ljube! VIDEO

Legendarna glumica Džejmi Li Kertis (64) pobrinula se da njeno prisustvovanje dodeli "SAG Awards" ostane zapamćeno.

foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Džejmi je obukla crvenu dugačku haljinu, a njen duboki dekolte koji je jedva obuzdao bujne grudi, plenio je poglede prisutnih.

Od početka karijere prati je status seks-simbola, a ona je upravo ovom modnom kombinacijom svoju titulu i opravdala. Haljina koju je nosila takođe je naglasila i njeno oblikovano telo.

foto: Mark Von Holden for SAG Awards / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ali, glumica nije iznenadila samo izazovnom modnom kombinacijom. U jednom trenutku razmenila je strastveni poljubac s koleginicom Mišel Jeo (60).

Džejmi je na dodeli osvojila dve nagrade, za najbolju sporednu glumicu kao i nagradu za najbolju glumačku ekipu, sve za film "Everything Everywhere All At Once" (Sve u isto vreme).

foto: Rob Latour for SAG Awards / Shutterstock Editorial / Profimedia

I njena koleginica Mišel je osvojila nagradu, onu za najbolju glumicu, a čini se da je Kertis bila veoma srećna zbog nje.

Kamere su nakon što je Jeo primila nagradu zabeležile trenutak poljupca, a fotografije i snimci ubrzo su se proširili društvenim mrežama.

JAMIE LEE CURTIS AND MICHELLE YEOH SHARING A KISS#SAGAwards pic.twitter.com/SZLwLCuIs5 — dream (@carolsstann) February 27, 2023

Taj trenutak s dodele nagrada zapalio je društvene mreže, a tviteraši nisu prestajali da komentarišu poljubac.

"Ne mogu da verujem da je Džejmi poljubila Mišel u usta" napisala je jedna tviterašica, dok se druga upitala. "O čemu je Džejmi razmišljala pre ovog poljupca?"

foto: Netflix/YouTube / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Ovo je jedan od sočnijih poljubaca koje sam video", napisao je neko, ali bilo je i onih koji poljubac smatraju neukusnim: "Sraman potez Džejmi Li Kertis"