BIVŠA SRPSKA SNAJKA NIKAD ZANOSNIJA: Ponosno prošetala OBLINE nakon porođaja! Pokazala zašto je OLIČENJE ženstvenosti i stila

Brazilska manekenka Adriana Lima pojavila se u javnosti nakon dugo vremena, i to u Parizu na dodeli nagrada The Best FIFA Football Awards 2022.

41-godišnja ikona Victoria's Secreta, koja je nedavno dobila dete s dečkom Andreom Lemersom, pozirala je pred fotografima u crnoj haljini s otvorenim ramenima i pokazala svoje obline i figuru nakon porođaja.

Andrea joj se pridružio na crvenom tepihu, gde su razmenili i poljupce pred okupljenima i pokazali koliko su zaljubljeni.

foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Par je prošle godine dobio sina, kom je dao ime Cijan Lima Lemers, a njima blizak izvor rekao je za People da je ime njihovog sina inspirisano predivnim bojama mora na odredištima poput Maldiva, Bahama i Bora Bore.

"Cijan je boja između zelene i plave u spektru boja", pojasnio je izvor.

Adriani je to treće dete jer već ima dve ćerke - 12-godišnju ćerku Valentinu i 9-godišnju Sijenu, koje je dobila s bivšim suprugom, srpskim košarkašem Markom Jarićem.

foto: Michael Baucher / Panoramic / Profimedia

Adriana i Andrea zajedno su dve godine, a prvi put su zajedno viđeni na crvenom tepihu na Venecijanskom filmskom festivalu u septembru 2021. Vest o trudnoći objavila je na videu na TikToku u kojem je pokazala pozitivan test na trudnoću.

Adriana se proslavila kao Viktorijin anđeo, a revije poznatog brenda donjeg veša otvarala je u pet navrata - 2003, 2007, 2008, 2010. i 2012. godine. Osim toga, sarađivala je i s nekim najpoznatijim modnim imenima, poput Đorđa Armanija, Vere Vang, Luja Vitonaq Vitona, Prade, Kristijana Diora i Ane Sui.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:10 ADRIJANA LIMA SLAVI UZ NAŠU MUZIKU: Hit Lepe Brene iznenadio je sve