ONA I DALJE SPAVA SA BIVŠIM MUŽEM KOJI JE GEJ: Glumicu silovali na njegove oči, TRAUMA je razbolela, a on je bio uz nju sve vreme

Glumica Fren Drešer, domaćoj publici najpoznatija po ulozi omiljene "Dadilje" pojavila se na dodeli nagrada SAG u Los Anđelesu u društvu svog bivšeg supruga Piters Marka Džejkobsona.

Bivši par je u elegantnim izdanjima zajedno pozirao pred fotografima. 65-godišnja Fren zablistala je u svetlucavoj crnoj haljini kojom je istakla još uvek zanosnu liniju, a Piter je nosio crno odelo i belu košulju, a s lica nisu skidali vesele osmehe, iako iza sebe imaju tešku i komplikovanu priču.

Fren i Piter su zajedno proživeli neke zaista teške dane, ali iako su se razveli pre 24 godine, nakon 21 godine braka, i dalje su jako bliski. 1985. proživeli su veliku traumu kad su u njihov dom upala dvojica naoružanih provalnika. Jedan je silovao Fren, a drugi njenu prijateljicu, dok su Pitera vezali.

Međutim, ovde tragedijama nije bio kraj jer je 2000. godine saznala da boluje od raka grlića materice. Aktivistkinja i spisateljica je nakon dijagnoze bila podvrgnuta histerektomiji, nakon čak dve godine pogrešnih dijagnoza od strane lekara. Drešer smatra da je ulogu u nastanku raka igrala izloženost toksičnim stvarima. Ona veruje da je obolela od raka zbog traume od silovanja.

"Doživela sam traumu kao žrtva silovanja i godinama se nisam bavila time kako je to emocionalno uticalo na mene, jednostavno sam nekako nastavila sa svojim životom", izjavila je glumica na predstavljanju svoje knjige "N is for the Nanny".

Piter Mark Džejkobson je u svemu bio uz nju i nakon razvoda do kog je došlo nakon što joj je 1999. priznao da je homoseksualac, ali ostali su u prijateljskim odnosima, a koliko su zapravo bliski otkrila je Fren u jednom kasnijem intervjuu.

'Imam bivšeg muža homoseksualca kog volim i on ispunjava mnoge moje potrebe. Imam prijatelja sa povlasticama. Sastajemo se dvaput mesečno, što je i više nego dovoljno", izjavila je ona.

"On dođe kod mene, družimo se, pripremimo vruću kupku, ja napravim hranu, legnemo u krevet, gledamo tenis ili neki dobar film. Naravno, imamo i polne odnose i to je ono što me održava", otvoreno je priznala za Page Six.

Slavna "Dadilja" 2014. godine udala se za preduzetnika Šivu Ajaudarija, ali su se dve godine kasnije rastali, a da ni novi brak i razvod nisu narušili njene odnose s Piterom, jasno je iz zajedničkih pojavljivanja na svečanim događajima, ali zajedničkih fotografija na društvenim mrežama.

