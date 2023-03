ŠOK PREOKRET UOČI PZE '23 Zejna više nije prva na kladionicama! Ovaj mladić s čudnim imenom UBEDLJIVO VODI! Evo ko su još FAVORITI

Kako se bliži prvo polufinalno veče festivala Pesma za Evroviziju 2023 (PSE 2023), stanje na kladionicima o tome ko je favorit menja se iz sata u sat.

I dok je do sada to bila Zejna Murkić sa "Zumbom", sada je došlo do preokreta, pa je na prvo mesto izbio Luka Ivanović, poznatiji kao Luka Blek.

foto: Printscreen/Instagram

On za sada ima najviše šansi da predstavlja Srbiju na Evroviziji u Liverpulu u maju ove godine, i to s pesmom "Samo mi se spava". Kvota za njegovu pobedu je trenutno 2.0. Zanimljivo je da su kladionice u utorak ujutro objavile predviđanja za PSE 2023 i da je kvota za Luku bila čak 20, a istog dana u popodnevnim satima spala je za 18. Luka Blek je po mnogima iznenađenje ove godine, a neki govore i da njegov celokupan nastup, performans i stil muzike podseća na prošlogodišnju predstavnicu Anu Đurić Konstraktu.

foto: Damir Dervišagić

Ivanovića sledi Zejna, koja je do juče vodila, pa je njena kvota sa 2.50 sada povećana na 3.00.

Treće mesto je ostalo nepromenjeno i na njemu je i dalje grupa Hurricane s numerom "Zumi, zimi, zami" i kvotom 4.50.

foto: Uragan

Svi ostali, makar prema kladionicama, imaju znatno veće kvote i manje šanse za pobedu.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Luka Blek se proslavio pre šest godina, kada je bio prvi muzičar sa ovih prostora koji je potpisao ugovor s kućom "Juniversal mjuzik". Od tada je samo nizao uspehe i probio se do azijskog tržišta, gde uživa neverovatnu popularnost. Godinama je radio s Konstraktom i Zemljom gruva, a trenutno živi u Londonu.

- Ovo mi je jedna od najdražih pesama koje sam ikada napisao i mogu da je zamislim na velikoj pozornici, ali takođe je i smelija od prethodnih stvari, pa nisam bio siguran da li će je svi razumeti. Iako živim u Engleskoj, nisam nikad bio u Liverpulu i zanimljivo je da se Evrovizija održava tu! Za mene Evrovizija ne bi bilo putovanje, već čast da pokažem Srbiju u drugačijem svetlu i da kreativno povežem Srbiju i Englesku jer sam u međuvremenu dosta naučio. Žao mi je što nisam ranije imao tu priliku, ali iz ove perspektive tada nije bilo pravo vreme kao sad - istakao je Luka nedavno za domaće medije, govoreći o pesmi koju će gledaoci čuti i videti u prvoj polufinalnoj večeri PZE.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

01:31:06 SCENIRANJE 29.01.2023. MOKA SLAVNIC