KRAH BRAKA ZBOG ČIPKANOG VEŠA: Poznata glumica NA NAJBOLNIJI NAČIN saznala da je muž VARA s koleginicom! Evo šta ga je ODALO

Britanski glumac Endru Bjuken i njegova koleginica iz serije, Lejla Farzad, navodno su imali aferu koju je otkrila njegova supruga Ejmi Natal, a shvatila je to kada je videla da je Bjuken kupio donji veš koji nije u njenoj veličini.

Glumac je navodno ostavio svoju suprugu s kojom je bio 12 godina u braku i preselio se kod ljubavnice, kolegice iz serije “Better”, a prijatelji tvrde da je pre Božića obavestio svoju suprugu da želi razvod braka.

Međutim, glumica, koja s njim ima dvoje dece, posumnjala je na prevaru nakon što je otkrila da je pre Božića kupio donji veš veličine koja nije njena, zajedno s računima od boravaka u londonskom hotelu u blizini njihove kuće – kada je trebalo da bude na poslu.

- Bio je često odsutan, što nije bilo neobično zbog prirode njegovog posla, ali u jednom trenutku Ejmi je shvatila da je odsedao u hotelima vrlo blizu kuće. Kako je vreme odmicalo, shvatila je da se zbližio s Lejlom, i po njegovom ponašanju i po njihovim zajedničkim objavama na društvenim mrežama. Ali kap koja je prelila čašu bio je donji veš. To je ono što je završilo sve. Ejmi je instinktivno znala da to nije namenjeno njoj - rekao je izvor za The Sun.

Drugi je objasnio kako je Ejmi potpuno slomljena, ali da joj prijatelji mnogo pomažu da se oporavi.

- Naslutila je da se nešto događa i znala je da mora nešto da kaže, pa se suočila s Endruom. To je sigurno bila najteža stvar koju je Ejmi ikada morala da uradi. Sada se navikava na život bez njega i jako je teško. Srećom, oko sebe ima sjajne prijatelje koji je podržavaju na svakom koraku - objasnio je izvor.

- Ovo je jako teško za Ejmi. Plače gotovo svaki dan otkako se to dogodilo i teško se nosi sa stvarima. Ne može ni da se natera da priča o tome jer još uvek pokušava da pronađe smisao u svemu tome. Ejmi i decu je ovo jako pogodilo. Svi su skrhani. Živeli su idiličnim porodičnim životom, a odjednom Endru izlazi iz kuće - zaključio je izvor.

Ejmi je aludirala na njihov razlaz zagonetnim objavama na društvenim mrežama u zadnje vreme, među kojima se istakla ona koju je napisala povodom Dana zaljubljenih.

"Ne impresionira me novac, društveni status ili titula, impresionira me način na koji se neko odnosi prema drugim ljudskim bićima", napisala je dan nakon Dana zaljubljenih.

