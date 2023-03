OVAKO IZGLEDA MAJKA VUKA KOSTIĆA: Glumac potiče iz ugledne porodice, njegov otac je čuveni PLJAKA, a ona je prava LEPOTICA

Glumca Vuka Kostića publika je dobro upamtila i uživa u njegovim izvedbama. Odrastao je na Vračaru, a glumačku karijeru je započeo još kao dečak igrajući u nekoliko filmova i seriji "Otvorena vrata.

Sa svega šest godina postao je deo komada Dušana Kovačevića "Sveti Georgije ubiva aždahu" koja se igrala u Ateljeu 212.

foto: Promo

Porodica

Svoj privatni život vešto krije, a dolazi iz ugledne porodice. Otac mu je bio čuveni pozorišni i filmski glumac tokom 70-ih i 80-ih, Milajlo Kostić Pljaka, a njegov deda bio je Nestor Nega Kostić, jedan od osnivača i glumaca prvog pozorišta u Prokuplju, pre Drugog svetskog rata. Ima starijeg brata, a o njegovoj majci Gordani Kostić se malo zna.

foto: Printscreen

Majka

Uprkos tome što je godinama bila udata za popularnog dramskog umetnika, voljenog od strane pubike širom Balkana, nije čeznula za pažnjom medija. U širokom luku izbegavala je eksponiranje u javnosti, zbog čega u javnosti donedavno nije postojala niti jedna jedina njena fotografija.

Majka poznatog glumca povučena je žena, skromna, s druge strane vrlo snažna i pravi oslonac sinovima Nestoru i Vuku, koji u intervjuima vrlo često voli da naglasi važnost majčine figure u svom životu.

foto: Firefly Production

Vuk je svoju majku pokazao jednom prilikom na društvenoj mreži Instagram, na kojoj je podelio fotografiju iz detinjstva. Na fotografiji Vuk je u moru u majčinom zagrljaju, a malo ko neće primetiti osmehe na licu ovog trojca koji je očigledno i dan-danas izuzetno vezan.

U opisu fotografije je kratko napisao: "Najlepša mama na svetu... Moja mama".

Vuk jezavoleo glumu, sport i lov i ponosan je što je u Pljaki imao kvalitetnog uzora.

- Brat i ja smo pored Pljake zavoleli sport i lov. Niko nije mogao da me smiri, pa me je otac odveo u školu glume kako bi se negde svrteo na jednom mestu i čuo nešto pametno. Zainteresovalo me sve to… gluma, knjige…

Dosta vremena sam provodio među očevim prijateljima glumcima, naročito sa Draganom Nikolićem, ali svi su mislili da ću postati neki sportista - izjavio je Vuk ranije, ne smanjujući pritom uticaj majke na svoje odrastanje.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:21 KAD GLUMCE PADNU U SEVDAH! Nataša Ninković, Mićalovićeva i Vuk Kostić opustili se uz vino, a Sloboda je čak uradila ovo! (VIDEO)