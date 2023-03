LJUDI NEMAJU ZA HLEB, A ONI PLAĆAJU PESME 18.000 EVRA: Borio se sa DEPRESIJOM i pobedio, a sad se takmiči za odlazak u LIVERPUL

Stefan Maljković, poznatiji kao Stefan Shy, na finalu "Izbora za pesmu Evrovizije" će se sa svojom pesmom "Od jastuka do jastuka" boriti za odlazak u Liverpul u maju ove fodine.

Iako mogi mladi pevači poput njega ovo takmičenje smatraju "odskočnom daskom" za njihovu karijeru, Stefan nije jedan od njih.

- Od izbora za Pesmu Evrovizije ne očekujem ništa mnogo, neka sve ide svojim tokom. Što se tiče mog nastupa, ne mogu ništa da otkrijem.

Stefan je otkrio da li će, na primer, krenuti stopama Bobana Rajovića, s obzirom da je na početku karijere, koji je na početku karijere snimao spotove bez majice, što mu je pomoglo skrene pažnju na sebe.

- To mi je nepristojno, baš mi je previše to. Ne vidim sebe kao nekoga ko ‘iskače iz frižidera’, neka sve ide svojim tokom, neka bude istinski, neću nikoga da vučem za rukav i teram da me slušaju - izjavio je Stefan.

Stefan je govorio i na temu ulaganja velike svote novca u pesme.

- To su suvišna pitanja za mene, ja ću to da vidim tokom karijere. Spreman sam da ulažem u muziku i svoj napredak kao izvođač, ali da pričam o nekim banalnim ciframa ne mogu. Ljudi se gađaju preko medija koliko je ko uložio, jedan platio pesmu 18 hiljada evra, a ljudi nemaju hleba da jedu, a ti daješ te pare. Velika je požrtvovanost dati tolike pare, ali ja stvarno nisam spreman toliko da ulažem - izjavio je Stefan za "Nova.rs" i dodao:

- Ja i dalje živim neki život kakav sam i do sada živeo. Svesno sam ušao u sve to, pa i normalno reagujem na reakcije publike. Ima i mlađih i starijih koji me zaustavljaju, sve pomalo. Trudim se da budem skroman. Iako sam javna ličnost, trudim se da ostanem svoj. Imam neku svoju granicu koja se tiče toga koliko treba da se pojavljujem. Bežao sam od kamere jer sam tako i vaspitan, to je nešto što nam je strano jer ne možeš da budeš svoj ispred nje. Što se tiče "Evrovizije", postoji jedna velika doza straha, ali to ću sve da rešim. Potrebno mi je da osetim scenu i upoznam ljude.

Stefan ne krije da je imao probleme sa depresijom, a muzika mu je mnogo pomogla.

- Bilo pa prošlo. To je više bilo u mladosti, sad kada sam stariji nemam problema sa tim stvarima. Bitno mi je da sam to rešio kao mlađi i da sam u tom smislu malo sazreo. Ukoliko me nešto poremeti, bitno mi je da imam taj blokator, a to je muzika. Kad nađeš taj izduvni ventil, više nisi u problemu. Ne volim mnogo da govorim o tome, da ljudi čitaju patetičnu priču, više se fokusiram na muziku i karijeru. Muzika je glavni krivac za moj izlazak iz tog pakla.

Maljković je, inače, rođen u muzičkoj porodici, majka i sestre mu se bave pevanjem, a otac svira gitaru. 2022. Stefan se prijavljuje za IDJ Show i ulazi u top 12 takmičara i osvaja treće mesto.

(Kurir.rs/Blic/Nova)

