OPSEDA SUPRUGOVU BIVŠU DOK GA BESTIDNO VARA? Isplivao snimak s TELOHRANITELJEM, sve puca OD STRASTI, varnice sevaju (VIDEO)

Hejli Biber odlučila je da ne komentariše TikTok dramu u kojoj su korisnici aludirali na to da su ona i Kajli Džener bile "zle devojke" nasilnice prema Seleni Gomez.

Međutim, TikTok ne prestaje s osudama na račun Hejli Biber, pa tako dele nove trenutke kojima bi ocrnili jednu od najpoznatijih manekenki današnjice.

Jedan od tih je i video iz izlaska na kom su njeni hejteri odmah primetili njeno ponašanje prema telohranitelju, te otišli toliko daleko da su je optužili da s njim vara supruga.

Nije tajna da su Džastin i Hejli imali problema u braku. Otvoreno su govorili o tome, a tokom godina prevladali uz pomoć vere. Nije tajna da često posećuju večernje službe u crkvi, a navodno im vera puno pomaže kako bi prebrodili teške trenutke.

Podsetimo, Hejli Biber i Kajli Džener navukle su na sebe gnev korisnika društvenih mreža nakon što su njihove objave protumačene kao ruganje pevačici i glumici Seleni Gomez.

"Ne kažem da ona to zaslužuje, ali kažem da Bog uvek odabere pravi trenutak", mogao se čuti u videu glas Hejlinog supruga, Džastina Bibera. To je odmah shvaćeno kao upućeno Seleni, pa je manekenka ubrzo obrisala objavu. Međutim, šta je jednom na Internetu ostaće tamo zauvek i korisnici društvenih mreža su to podelili na hiljade puta, najviše na TikToku.

Navodno je i Gomez komentarisala sporni video i napisala: "U redu je! Ne dozvoljavam da me te stvari diraju! Budite dobri prema svima!"

"Nikada ne komentarišem takve stvari, ali samo smo imali devojačko veče i nasumično pustili TikTok zvuk iz zabave. Nije usmereno ni prema kome", opravdavala se Hejli u jednom komentaru.

Ipak, kasno je za izvinjenje jer je javnost reagovala. Prema pisanju stranih medija, Hejli i Kajli su nakon svojih poteza izgubile skoro milion pratilaca na Instagramu dok je Selenu zapratilo dva miliona ljudi, te je najpraćenija žena na Instagramu s 389 miliona pratilaca.

Na TikToku su trenutno glavni trend videi podrške Gomez u kojima se poručuje da prestane da se poklanja pažnja nasilnicama poput Hejli i Kajli. Zvezde su takođe pokazale da ne misle da tolerišu ovakvo ponašanje, te su prestale na Instagramu da prate pomenuti dvojac.

Majli Sajrus, Dženifer Lopez, Džena Ortega, Lili Kolins, Olivija Vajld, Demi Lovato, Lejdi Gaga, Elizabet Banks i Logan Lerman stali su uz Selenu.

