IZGLEDAM KAO VEVERICA S PUNIM USTIMA: Zbog želje da ostane mlada UNAKAZILA SE PLASTIČNIM OPERACIJAMA, do kraja života se KAJALA

Majka slavnog holivudskog snagatora i glumca Silvestera Stalonea, Džeki Stalone, bila je poznata kao velika obožavateljka plastičnih operacija koje su je na kraju u potpunosti izobličile i pred kraj života više nije ličila na samu sebe.

Džeki je bila opsednuta željom da izgleda što mlađe, čemu svedoče i brojne estetske operacije kojima se podvrgnula za života, a na kraju šokirala izobličenim licem jer je na operacije odlazila još od mladosti. Mnogi su je čak smatrali jednom od predvodnica trenda preteranog podvrgavanja plastičnim operacijama.

Nikada nije pokušavala da sakrije svoju zavisnost od plastičnih operacija, a prve korekcije na licu i telu počela je da radi u mlađim danima, kada je bila profesionalna plesačica. Džeki je 2013. godine prebolela težak srčani udar, a nakon toga je priznala da je svesna toga koliko loše izgleda zbog svih zahvata na kojima je bila.

"Osećam se kao veverica s ustima punih lešnika. I dalje koristim sva moguća sredstva kako bih izgledala što bolje, ali čini mi se da postižem suprotan efekat. Previše sam puta bila na ubrizgavanju filera i zato sad izgledam kao veverica kojoj su usta puna lešnika", izjavila je u jednom od intervjua, pritom optuživši svog plastičnog hirurga za tadašnji izgled.

Džeki je preminula u 99. godini, pre dve godine, u snu, a tužnu vest tada su potvrdili članovi njene porodice. Osim sinova Silvestera i Frenka, Džeki je iza sebe ostavila supruga Stivena Markusa, s kojim je provela više od dve decenije i mnoštvo unučadi.

Sinove je dobila u braku s pokojnim suprugom Frenkom Stlloneom starijim, a bila je i majka glumice Toni Dalto, koju je dobila s bivšim suprugom, Entonijem Filitijem i koja je preminula u 49. godini nakon što je obolela od karcinoma dojke.

Džeki je rodila troje dece koja su se proslavila u Holivudu, međutim i ona sama pronašla je svoj put do zvezda. Naime, bila je jedna od ključnih tvoraca televizijskog šoua "G.L.O.W., The Gorgeous Girls of Wrestling", koji se prikazivao tokom 80-ih godina. Oduvek je volela fitnes i ženska takmičenja u snazi.

Rođena je kao Žaklin Fransis pre 101 godinu u Vašingtonu, a sa samo 15 godina odlučila je da pobegne od kuće. Nakon toga je kratko radila kao snimateljka emisija "Ringling Brothers Barnum" i "Baily's The Greatest Show on Earth" i kao profesionalna plesačica. Kada je odrasla, postala je prva žena koja je imala svoju televizijsku emisiju o vežbanju i podizanju tegova u Vašingtonu, što ju je podstaklo da otvori svoju teretanu namenjenu ženama, pod nazivom Barbella's.

