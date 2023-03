PEVAČ PRONAĐEN MRTAV U KADI, NJEGOVA MAJKA UBEĐENA DA JE UBIJEN: Objavila UZNEMIRUJUĆE FOTKE kupatila u kom je pronađeno telo

Aron Karter, mlađi brat Nika Kartera, popularnog člana benda The Backstreet Boys, preminuo je 5. novembra u 35. godini života, a pronađen je u beživotnom stanju u kadi u svom domu u Kaliforniji.

Pevač je imao nekoliko dijagnoza - poremećaj višestruke ličnosti, šizofreniju i akutnu anksioznost. Još nije zvanično otkriven uzrok njegove smrti, ali navodno mu je presudilo korišćenje opijata. Prema tvrdnjama policije, bio je zavisan od udisanja kompresovanog zraka iz limenci.

foto: Randy Shropshire / Getty images / Profimedia

Sad se oglasila njegova majka, Džejn Karter, koja tvrdi da je njen sin bio žrtva ubistva i da nije preminuo od predoziranja. Svoje sumnje je objavila na Fejsbuku, uz niz uznemirujućih fotografija iz kupatila u kome su Arona pronašli mrtvog.

Na jednoj fotografiji se vidi kada puna prljave, zelene vode, dok su na ostalima peškiri i odeća nađeni na mokrom podu.

"Još uvek pokušavam da dobijem pravu istragu o smrti mog sina Arona Kartera. Podelila sam ove fotografije s mesta njegove smrti jer je mrtvozornik to otpisao kao slučajno predoziranje. Nikad ovo nisu istražili kao potencijalno mesto zločina jer je imao zavisničku prošlost. Ove fotografije nije snimila policija. Dopustili su ljudima da se šetaju tamo bez obzira na to što su imali informacije da bi moglo da se radi o ubistvu. Aron je dobijao pretnje smrću i puno ljudi je pokušalo da mu uništi život", napisala je uz fotografije.

"Imam punu podršku porodice i prijatelja koji znaju da sam morala da objavim ove užasne fotografije. Uradila sam to jer nas vlasti nisu shvatile ozbiljno. Dozvolili su svakome da prolazi onuda, iako je trebalo da bude sprovedena istraga. Zbog mentalnih problema mog sina i njegovih problema s lekovima na recept, hteli su da to obave lako, kao da nisu imali vremena ni volje za to", napisala je u još jednoj objavi.

"Ovo neće upaliti sa mnom ni s Melani, ni s bilo kim ko ga je zaista voleo. Mi želimo odgovore. Mi želimo pravdu. Postoje ljudi koji za ovo moraju da odgovaraju", poručila je.

foto: Profimedia

Inače, obdukcija je potvrdila da se Aron nije utopio jer u njegovim plućima nije bilo vode, te se veruje da je njegova smrt nastupila usled predoziranja.

Džejn Karter je za TMZ Live rekla da je njenog sina "više ljudi maltretiralo preko interenta", te da veruje da su mu neki od njih naudili.

Tvrdi i da joj je Aronova smrt bila sumnjiva jer u kupatilu nije bilo vode koja je prolivena preko ivice kade, a smatra da bi se to dogodilo da ga je neko izvukao i pokušao da mu da veštačko disanje.

foto: Printscreen/youtube/Entertainment Tonight

"Bio je zavisnik, ali ne mislim da je želeo da umre. Ne mislim da bi uzeo toliko", tvrdi ona.

I Džejn i Aronova verenica, Melani Martin, ranije su govorile o drogi koju je trebalo da kupi te večeri. Melani je ispričala da je na Aronovom telefonu pronašla poruke u kojima neko piše da mu je Aron dužan 800 dolara za nepoznatu supstancu.

foto: APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Aron, koji je u periodu između 2011. i 2017. godine nekoliko puta bio na odvikavanju, navodno je odgovorio da mu droga više ne treba, na šta je dobio odgovor da nije bitno i da svejedno duguje novac. Na pitanje da li je to pretnja nije dobio odgovor.

(Kurir.rs/ Story.hr)

