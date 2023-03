"VEĆINA PESAMA NAM JE BILO ĐUBRE": Princ od Vranje isprozivao učesnike Evrovizije, pa otkrio koja numera je jedino KVALITETNA!

Večeras se održava finalno veče Pesme za Evroviziju, a nakon takčičenja znaćemo ko će nas predstavljati ove godine u Liverpolu u maju.

Jedan od takmičara koji će se večeras boriti za čast da predstavlja Srbiju na Evroviziji je Stefan Zdravković, koji se predstavio pesmom "Cvet sa istoka" i koreografijom koja je podsetila na učesnicu i pobednicu Eurosonga Ruslanu.

Stefan je fanovima poznat pod imenom Princ od Vranje, a sada je dospeo u centar pažnje zbog lajva na Instagramu, tokom kojeg je pratiocima morao da odgovori na pitanje "koja je najbolja pesma koju je Srbija imala na ovom muzičkom takmičenju".

- S obzirom na to da nam je većina pesama bilo đubre, stvarno mislim da je najbolja stvar ona koja je ujedno i pobedila, a to je 'Molitva' od Marije Šerifović - rekao je on, nakon čega je nastao haos u komentarima.

