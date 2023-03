OVO RADIM ZBOG OCA KOJI JE NEDAVNO PREMINUO: Stefan Shy otvara fnale Pesme za Evroviziju, a pred nastup se trese OD TREME

Jedan od finalista „Pesme za Evroviziju“ Stefan Shy otkrio je između ostalog pred nastup da se na takmičenje prijavio zbog oca.

"Ovo je malo vreći pritisak jer je sad finale. Mogući sam predstavnik Srbije na Evroviziji i još prvi nastupam. Trema će nestati tek kad izađem na scenu", rekao je Stefan pred prisutnim medijskim ekipama, dok je sve vreme drhtao od treme.

foto: Printscreen/RTS

Potom je otkrio da mu je nedavno preminuo otac i da sve ovo zbog njega radi.

„Sve ovo radim zbog tate. On je umro neposredno pred početak svega ovoga. Znam koliko bi mu sve ovo značilo i zato sam nastavio. Najviše sam zbog njega to uradio jer znam koliko bi sad bio ponosan da pobedim i da uspem da uradim nešto“, rekao je on.

Pred medijima je bio stidljiv, ali je i zahvalan što je došao do finala.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:02 Princ od Vranje na pesmi za Evroviziju 2023