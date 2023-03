ŽELIM ZAUVEK DA SPAVAM: Ovo je tekst pesme kojom će LUKE BLACK predstavljati Srbiju na Evroviziji! Evo kakvu PORUKU nosi

Luke Black pobednik je takmičenja "Pesma za Evroviziju", nakon sabiranja glasova publike i žirija u odnosu 50:50. Pobednička pesma nosi naziv "Samo mi se spava", a ima određenu simboliku i nosi jaku poruku.

Luke je od žirija dobio maksimalan broj poena - 12, dok je od publike, kada se prebace u evrovizijske bodove osvojio 10, što je bilo dovoljno da osvoji prvo mesto na ovogodišnjoj Pesmi za Evroviziju, ostavivši iza sebe Princa sa pesmom "Cvet sa istoka".

foto: Nemanja Nikolić

Kako je Luke Black ranije naveo, inspiraciju za pesmu je dobio još u vreme korone, a ovo su reči pesme:

Baby, watch the world on fire

It is all a game to me

I don't wanna choose my fighter

Who's taking control of me?

Halo?

Samo mi se spava

foto: Nemanja Nikolić

(Spavaj)

(Ooh)

I just wanna sleep forever (S-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes (S-spavam)

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori

A noć je, beskonačni sati

Na ramenu đavoli

Želim samo večno spavaŽELti

Tako da ih pobedim

Halo?

foto: Nemanja Nikolić

Game over

(Spavaj)

(Samo mi se spava, uh)

I just wanna sleep forever (S-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes (S-spavam)

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori (This ends now)

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

00:11 Džipsijev tim vređa novinare na Pesmi za Evroviziju