BILA SAM ZAVISNA OD BOLA! Muškarci su LUDELI ZA TELOM ove glumice, a ona živela PAKAO: Drogirala se sa ocem, a spasila je ĆERKA!

Ja sam žena kratke kose koja nosi naočare i imam vrlo jasnu predstavu o sebi. Otvoren sam, radoznao i ne plašim se da priznam da grešim – rekala je jednom prilikom legendarna Džejmi Li Kertis.

Ova višestruko nagrađivana 64-godišnja Amerikanka započela je karijeru kao 19-godišnjakinja prekinuvši studije prava da bi počela da glumi. Ali da bi bila ovo što je danas, samouverena i samosvesna, trebalo je da prođe, kako tvrdi, mnogo godina.

foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

- Napravila sam dosta grešaka na tom putu. Život je veliki proces eliminacije. Morala sam da radim na poboljšanju delova sebe koji mi se nisu dopadali da bih postala iskrenija - rekla je u jednoj radio emisiji i dodala da joj je trebalo mnogo vremena da zavoli sebe.

- Kada se osvrnem, vidim da je bilo loših frizura, odeće koju nisam trebalo da nosim i ljudi sa kojima bih volela da nisam spavao. Greške ima, pravimo ih i učimo iz njih. Na kraju, ono što ispliva na površinu je ono što jeste - dodaje.

Glumica je rođena u Kaliforniji, a njeni roditelji su bili glumci. Džejmi Li ima stariju sestru Keli Kertis, koja je takođe glumica, i četiri polubrata i polusestre iz drugog braka njenog oca - Aleksandru, glumicu Alegru Kertis, Benjamina i Nikolasa Kertisa, koji su umrli 1994. od predoziranja drogom.

Njeni roditelji su se razveli 1962. godine, a ona je izjavila da njen otac nije bio tu od razvoda i da nije zainteresovan da bude tata. Ali, nažalost, bili su povezani drogom. Glumicu su podigli njena majka i očuh.

- Moja majka i očuh bili su u braku 43 godine, tako da sam imala sreću da doživim nečiji dugi brak. Osećam da sam imao veoma dobar uzor za to u budućnosti. I samo da znate, godine braka su samo broj - kaže Kertis, koji, kada su godine u pitanju, smatra da muškarac mora da se ponaša u skladu sa svojim godinama.

- Mislim da se oblačim po godinama, i tako se i ponašam. Veoma sam pažljiva prema tome i mislim da bi ljudi trebalo da se ponašaju u skladu sa svojim godinama. Možda zvučim konzervativno, ali za mene je to jedino ispravno – kaže ona.

- Pregledala sam mamine fotografije, osvrnula se na njen život i pokušavala da ga stavim u određeni kontekst. Veoma mali broj ljudi stari dovoljno graciozno da bi se fotografisali dok stare. Moja mama je bila idealan kandidat – ističe.

Kao dete je volela da se igra sa barbikama, koje je, kako kaže, tada retko imala drugarice.

foto: Mark Von Holden for SAG Awards / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Imala sam sreću da mi je porodica mogla priuštiti omiljenu lutku. Nisam baš bila dete koje se brinulo o svojim igračkama, ali kada su u pitanju bile barbike i putni ormarić sa fiokama i cipelama, moje stvari su uvek bile na vešalicama, a cipele su bile složene u parove. Stvari su imale svoje mesto - prisećala se detinjstva.

Svoju glumačku karijeru započela je u filmu Džona Karpentera 'Noć veštica' 1978. godine, sa Lori Strod u glavnoj ulozi. Film je doživeo ogroman uspeh i smatran je nezavisnim filmom sa najvećom zaradom u to vreme, i dobio je odlične kritike. Producentka Debra Hil je angažovala Džejmi jer je njena majka Li bila horor ikona. Kertis je kasnije glumila u nekoliko horor filmova, čime je dobila titulu kraljice vriska. Zanimljivo je da je u 'Noć veštica' glumila sve do prošle godine, kada je izašao najnoviji deo ovog horor blokbastera, film 'Noć veštica: Kraj'.

Iako je vlasnica brojnih Zlatnih globusa i drugih filmskih nagrada, ovogodišnji Oskari za nju su veoma posebni. Naime, ona je prvi put nominovana za najprestižniju zlatnu statuetu, za ulogu u filmu 'Sve u isto vreme'.

- Ovako izgleda iznenađenje - napisala je glumica na društvenim mrežama ispod fotografije na kojoj nije krila oduševljenje prvom nominacijom.

- Uzbuđenje, a onda najbolja stvar od svega - zagrljaj mog muža. Bez filtera. Bez lažiranja. Samo istina o trenutku radosti koji je uhvatio prijatelj - stoji u nastavku posta.

Mnogi predviđaju da će glumica pobediti u svojoj kategoriji i dodaju da se neće mnogo raspravljati o tome da li je zasluženo donela statuetu kući. Status kraljice horora, titulu koju je nasledila od majke, nekako je uspela da odmakne od sebe filmom 'Wheel of Fortune' iz 1983. Film je naišao na pohvale kritike i veliki komercijalni uspeh, a Kertis je dobio nagradu BAFTA za najbolju sporednu glumicu.

foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Potom je glumila u komediji 'Riba zvana Vanda' iz 1988. koja je stekla kultni status, a glumica je još jednom potvrdila da može da tumači i komične uloge. Bila je nominovana za nagradu BAFTA za najbolju glumicu u glavnoj ulozi i nagradu Zlatni globus za najbolju glumicu - filmska komedija ili mjuzikl. Kertisova je takođe dobila pozitivne kritike za svoj nastup u akcionom trileru Plavi čelik iz 1990. godine, u režiji Ketrin Bigelou. Osvojila je i Zlatni globus za svoj rad u akcionoj komediji 'Istinite laži' iz 1994. godine u režiji Džejmsa Kamerona. Film je bio kritičan i komercijalni uspeh i postao je treći film sa najvećom zaradom 1994. godine, ali do danas ovaj svestrani umetnik nije bio nominovan za najvišu nagradu struke.

- Zaista želim da dobijem priznanje za svoje sposobnosti, trud koji sam uložio u sve svoje uloge, ali uvek postoji segment o tome ko su mi bili roditelji. Želim da moji doprinosi karijeri budu jaki sami po sebi, a ne zato što sam nečija ćerka - naglašava on.

Kada je u pitanju njen privatni život, nikada nije krila da je zavisna od opijata, a zavisnost se, nažalost, često javljala u njenoj porodici. Godinama je bila zavisna od lekova protiv bolova, na koje je postala zavisna posle neuspešne kozmetičke procedure uklanjanja podočnjaka. Na zahvat se odlučila nakon što joj je kamerman na snimanju filma 'Savršeni par' rekao da ne može da je tako snima i da prestane da jede so.

- Bilo mi je strašno i zato sam otišla na estetsku hirurgiju. Kad to nije išlo, bilo mi je još gore - rekla je glumica koja je tada počela da uzima opijate i konzumirala previše alkohola.

- Dva puta sam bila zavisnik - prvi put zbog bola, drugi put zbog stida što sam zavisnik. Znala sam da moj tata ima problem, a i ja sam ga imala, pa smo se drogirali. Bilo je dana kada sam ja bila jedino dete koje je želelo da razgovara sa njim. Imala sam šestoro braće i sestara, sada ih imam pet jer je moj brat Nikolas umro od predoziranja heroinom sa samo 23 godine - otvoreno je rekla.

foto: akg-images / akg-images / Profimedia

U krizama je krala lekove od starije sestre i mlađeg brata, a ni njegova smrt je nije otreznila. Međutim, deceniju kasnije, shvatila je koliko je pogubna za sebe i svoju porodicu, pa je izlečena 1999. godine.

- Na pravi put me je izvela ćerka Eni, tada 8 godina, koja mi je rekla da nikad nisam bila tu za nju kada sam joj bila potrebna. To me je zaprepastilo. Biti trezan će definitivno biti svojevrsno nasleđe u mojoj porodici jer zaustavljam ono što je generacijski problem u mojoj biološkoj porodici. To će biti najveća stvar koju ću uraditi ako uspem, a to je da ostanem trezan. Generacijama su ljudi u mojoj porodici uništavali svoje živote zavisnošću od alkohola i droga – rekla je ona u fazi odvikavanja.

- Sada gledam svet drugim očima. Bilo je teško, ali je zaista vredelo - dodala je ona nakon što je prošla kroz faze povlačenja. - Sada imam mnogo jasniji osećaj za sebe i šta mogu, a šta ne mogu. Uspešniji sam nego ikada pre. Osećam se veoma pozitivno tamo gde se nikada ranije nisam tako osećala i smatram da je sve ovo direktna posledica otrežnjenja – priznala je ona.

Već 38 godina najveća podrška joj je suprug Kristofer Gest, sa kojim ima dvoje dece. Iako je u srećnom braku više od tri decenije, nije joj uvek bilo lako da na brak gleda u pozitivnom svetlu. Otpor je proizašao iz duge istorije razvoda njene uže porodice, o čemu je nedavno govorila na Instagramu. Glumica je 19. januara podelila crno-belu fotografiju svojih roditelja - pokojnih filmskih zvezda Tonija Kertisa i Dženet Li.

- Moja sestra mi je poslala ovo. S vremena na vreme, kada neočekivano pronađem njihove slike, uhvati me ne samo njihova izuzetna lepota, već i njihova duboka ljubav i ambicija, bez obzira što se završilo razvodom - napisao je Džejmi u objavi na Instagramu.

foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

- U mojoj užoj porodici bilo je ukupno 13 razvoda. Često sam se mučio sa idejom ljubavi, šta se sa njom dešava? Za mene postoji samo nekoliko podsetnika da sam rođena iz ljubavi, a ne iz besa, takmičenja i ljubomore, koji su kamen temeljac svakog neprijatnog razvoda - dodala je ona.

U intervjuu je svog supruga Guesta nazvala „jedan i jedini“ i otkrila da mu je za njihovu 35. godišnjicu braka napisala pesmu koja uključuje i tekst: „Osećam se sigurno kada se vozim i vidim da si kod kuće. "

- To je dug brak. Sigurno je znati da je njegov auto u garaži kada dođem kući nakon napornog dana. Da nisam sama i da je on tu - rekla je ona. Iako je priznala da je realista kada je reč o dugovečnosti veze, uvek se topi, kako kaže, kada je njen početak u pitanju.

- To me jednostavno oduševljava. Taj prvi trenutak zavetovanja jedno drugom, ta nada i uzbuđenje je zapravo početak braka. Postoji samo nešto magično između stvarnosti i divnog nepoznatog. To je brak. I to je život – ističe ona.

- Postoji fraza za oporavak koja kaže: 'Ostanite u autobusu... pejzaž će se promeniti.' Ako mislite da imate lošu nedelju, ostanite u autobusu jer ćete jednog od ovih dana pogledati kroz prozor i ponovo će biti lepo. Mislim da se može primeniti na skoro sve što vas čini nesrećnim u tom trenutku. Nisam divlji romantik. ja sam realan. Ja ga poštujem. I samo što ne odlazim – tvrdi.

- Moj brak? To je pravi brak – nesavršen i veoma težak. Sve se radi o činjenici da se ljudi razvijaju donekle istovremeno u životu. Mislim da smo emotivno evoluirali - priznaje.

foto: 20thCentFox Collection / Everett / Profimedia

Pre dve godine u jednom američkom časopisu otkrila je da je njeno dete transrodno. Ispričala je kako je njeno mlađe dete promenilo pol iz muškog u ženski, a otkrila je i njegovo ime. Po prvi put u javnosti, Džejmi Li Kertis i njena ćerka Rubi progovorile su na tu temu i ponosno zajedno pozirale. Rubi je pozvala svoje roditelje u dvorište njihove porodične kuće u Los Anđelesu da razgovaraju o problemu.

- Bilo je strašno, sama činjenica da sam im rekla nešto o sebi što nisu znali, ali nisam bila zabrinuta. Imali su razumevanja za mene celog života - rekla je Rubi u intervjuu.

Nije imala hrabrosti da im kaže u lice, pa je poslala poruku majci, koja ju je odmah pozvala, a potom su oboje briznuli u plač. U intervjuu, glumica je detaljno opisala proces učenja i adaptacije koji je bio ključan da bi mogla da izdržava svoju ćerku. Džejmi veruje da zajedno sa Rubi može da učini mnogo dobrog za transrodnu zajednicu. Rubi je istakla u intervjuu:

- Svako treba da pomaže drugima. Ne mislim da je to samo naša porodična stvar. To bi trebalo da bude ljudska stvar. To je učenje nove terminologije i reči. Ja sam nova u ovome. Nisam osoba koja se pretvara da zna mnogo o tome. I pogrešiću. Volela bih da pokušam da izbegnem velike greške - ističe ponosna majka koja iskreno priznaje da joj je trebalo vremena da shvati da je njen sin sada ćerka i da ima dve ćerke, Eni i Rubi.

- Postajete malo svesniji šta govorite, kako to govorite. I dalje grešim, danas sam dva puta pogrešio. Mi smo ljudi. Ako samo jedna osoba ovo pročita, vidi sliku Rubi i mene i kaže: „Mogu slobodno da kažem ko sam“, onda vredi – ističe glumica.

Pre nego što je promenila ime u Rubi, zvala se Tomas. Džejmiju je najteže bilo prihvatanje promene imena.

foto: Columbia Pictures Collection / Everett / Profimedia

- Ime koje ste dali svom detetu i tako ga zvali ceo život više ne postoji. U početku je to bio izazov. Zatim zamenica. Suprug i ja i dalje povremeno grešimo - priznaje ona.

Na pitanje da li sumnjala da je Rubi trans, Džejmi odgovara da nije, ali prisećajući se detinjstva, tvrdi da je bilo znakova koji upućuju na to.

- Najviše vredan aspekt roditeljstva je da vidim da su moja deca autentična. Za mene je najveća nagrada da ih vidim kako rade sve na šta su ponosni – rekla je jednom prilikom. Filmska diva je uvek veoma otvorena u intervjuima i nema problema da priča o svojim usponima i padovima. Među retkima je priznala i estetske operacije koje njene kolege kriju više od svega.

- Probala sam sve, uključujući i male korekcije i liposukciju i botoks. Ništa od toga ne funkcioniše – iskreno je otkrila ona i naglasila da niko ne pominje da se salo koje skinete sa tela na jednom mestu vraća na drugo. Iako je njeno telo dugi niz godina bilo simbol savršenstva, otvoreno je rekla ženama širom sveta.

- Zaista izgledam onako kako izgledam bez odeće. Nemam idealne butine. Imam prevelike grudi, mekan, pun stomak i masne naslage na leđima. Ne želim da 40-godišnje žene širom sveta misle da je moja figura savršena. To je prevara i ja više neću da učestvujem u tome - rekla je ona.

Kada je primala nagradu za životno delo na 78. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji, Kertis je rekla da se osećala tako živom.

foto: United Archives/Impress / United Archives / Profimedia

- Baš kao da sam devojčica od 14 godina koja tek počinje da živi. Sa takvom radošću i svrhom budim se svaki dan - dodala je da tek počinje svoj posao, što je i dokazala ovogodišnjom nominacijom za Oskara. Iako smo možda mislili da smo sve to videli od 64-godišnjakinje, čini se da njena nova era tek dolazi.

- Da sam danas 18-godišnja glumica, nikada ne bih uspela jer sada sve mlade glumice moraju da izgledaju lepo i savršeno i sve moraju da budu veoma talentovane od početka. Holivud je zaista surovo mesto - iskreno je rekla.

- Nikada me nisu predstavljali kao glamuroznu zvezdu. To je stvar, nikad me nećete videti u prvom redu modnih revija. mene to ne zanima. Smatram ih trivijalnim, banalnim i dosadnim - priznaje glumica, koja kaže da možda nije ni prorok, ni profesor, ni osoba sa diplomom u ruci, ali ističe da je studirala na najvrednijem fakultetu koji je naziva Univerzitet života.

- Mislim da moj život govori sam za sebe. I da, diplomirao sam sa odličnim uspehom - zaključuje.

(Kurir.rs/Story.hr)

Bonus video:

00:50 Glumica Maša Dakić otkriva zbog čega je se plaši Robert de Niro!