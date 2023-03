PREMINUO GITARISTA I OSNIVAČ LEGENDARNE ROK GRUPE: Čuveni muzičar bio je POSLEDNJI PREŽIVELI član originalnog benda

Geri Rosington, gitarista benda "Lynyrd Skynyrd" i poslednji preživeli član originalnog sastava benda, preminuo je u 71. godini.

Rosington je preminuo u nedelju, četiri meseca pre nego što je bend trebalo da krene na turneju. Uzrok smrti nije poznat.

Gitarista je godinama imao problema sa zdravljem, uključujući srčani udar 2015. i hitnu operaciju srca 2021. godine.

"Sa našim najdubljim saučešćem i tugom moramo da vas obavestimo da smo danas izgubili našeg brata, prijatelja, člana porodice, tekstopisca i gitaristu Gerija Rosingtona. Geri je sada sa svojom braćom i porodicom Skynyrd na nebu i igra lepo, kao i uvek", naveli su iz benda.

Rosington je rođen u Džeksonvilu na Floridi 1951. godine. U bendu je bio od 1964. godine, kada je to bio trio pod nazivom Me, You, and Him, sa basistom Larijem Džanstromom i bubnjarom Bobom Bernsom.

Rosington je želeo da bude igrač bejzbola, ali nakon što je čuo Rolingstonse, okrenuo se muzici.

Međutim, bejzbol je doveo do nastanka Lynyrd Skynyrd: Rosington, Berns i Džanstrom su na utakmici upoznali pevača Ronija Van Zanta, koji je igrao u rivalskom bejzbol timu, i zajedno su se svirali pod nadstrešnicom kuće Bernsovih roditelja.

Nakon nekoliko promena imena, na kraju su se odlučili za Lynyrd Skynyrd, nazvanom po Leonardu Skineru, strogom nastavniku u školi 16-godišnjeg Rosingtona. Skiner je imao politiku nulte tolerancije prema dečacima sa dugom kosom - poput Rosingtona, koji je suspendovan i ubrzo je napustio školu.

Debi album benda objavljen je 1973. godine i sadržao je devetominutnu pesmu Free Bird, koja je postala jedna od najpoznatijih pesama Skynyrda. Rosington je koautor Sweet Home Alabama, hit sa njihovog drugog albuma, kao i nekoliko drugih pesama uključujući I Ain’t The One, Things Goin’ On, Don’t Ask Me No Kuestions i Gimme Back Mi Bullets.

(Kurir.rs/ Telegraf)

