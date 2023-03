ZNATE KOLIKO JE TEŠKO IZVESTI GA NAPOLJE: Supruga TEŠKO BOLESNOG Brusa Vilisa ZAVAPILA! Njena objava uzrdmala i najtvrđa srca

Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Ema Heming obratila se paparacima zbog svog supruga Brusa Vilisa.

Glumac je snimljen pre nekoliko dana nakon što je njegova porodica obavestila javnost da je dobio novu dijagnozu - frontotemporalnu demenciju.

Legendarnog glumca snimili su paparaci, a upravo se njima obratila njegova supruga, manekenka Ema Heming, s kojom je u braku od 2009. i imaju dve ćerke. Objavila je video na Instagramu kako bi upozorila na ponašanje prema Brusu i progovorila o njegovoj bolesti.

"Ako ste neko ko se brine za nekoga s demencijom, znate koliko teško i stresno može biti izvesti nekoga u svet i voditi ga sigurno, čak i samo da biste dobili šoljicu kafe. Jasno je da postoji još puno prostora za edukaciju o tome. Dakle, ovo ide prema fotografima i snimateljima koji pokušavaju da izvuku ekskluzive mog muža. Držite se na udaljenosti", započela je Ema.

"Znam da je ovo vaš posao, ali držite udaljenost. Molim vas, nemojte da vičete na mog supruga, da ga pitate kako je, šta god. Jednostavno nemojte to da radite. Dajte mu prostora. Omogućite našoj porodici ili bilo kome ko je s njim taj dan da mogu sigurno da ga odvedu od tačke A do tačke B. To je moja objava za javnost", dodala je.

Inače, Brus je prošle nedelje snimljen s prijateljima s kojima je bio na kafi u Santa Monici, a fotografi su tom prilikom pokušali da razgovaraju s njim. Glumac je bio u sportskom izdanju i nosio je kapu, što mu je postao običaj otkako se penzionisao i saznao prvo da boluje od afazije, a onda i demencije. Moglo se primetiti koliko izgleda starije i umornije, kao i tokom svojih ranijih, retkih izlazaka u javnost.

Podsetimo, nedavno je glumčeva porodica objavila saopštenje u kom su otkrili da je Brus dobio novu dijagnozu nakon što su prošle godine otkrili da boluje od afazije. Vilis ima frontotemporalnu demenciju, koja je posledica naslednih ili spontanih poremećaja koji uzrokuju propadanje frontalnog, a katkad i temporalnog režnja mozga.

"Kao porodica želimo da iskoristimo ovu priliku i zahvalimo vam na svoj ljubavi i saosećanju za Brusa u ovih poslednjih deset meseci. Zahvalni smo za vašu dobrotu i zato što znamo da volite Brusa, kao i mi. Želeli smo da vam damo novo obaveštenje o njegovom stanju. Otkako smo objavili da je Brusu dijagnostikovana afazija u proleće 2022, bolest mu je napredovala i sad smo dobili specifičniju dijagnozu: frontotemporalnu demenciju (poznatu kao FTD). Nažalost, problemi u komunikaciji su samo jedan simptom bolesti s kojom se Brus suočava. Iako je to jako bolno, olakšanje je što napokon imamo jasnu dijagnozu.

FTD je okrutna bolest za koju mnogi od nas nikad nisu čuli i može pogoditi bilo koga. Za ljude ispod 60 godina, FTD je najuobičajeniji oblik demencije. Danas ne postoji lek za ovu bolest, a nadamo se da će se to promeniti u godinama koje dolaze. Kako Brusovo stanje napreduje, nadamo se da će mediji biti fokusirani na to da rasvetle ovu bolest o kojoj se puno više treba znati i istražiti.

Brus je uvek verovao u korišćenje svog glasa kako bi pomogao drugima i kako bi privukao pažnju na važne probleme, bili oni javni ili privatni. U srcu znao da bi on, kad bi to mogao, hteo da privuče globalnu pažnju na one koji takođe pate od ove bolesti i ukaže kako ona utiče na bolesnike i njihove porodice.

Brus je uvek nalazio radost u životu i pomagao svima koje je znao da učine isto. Puno nam je značilo da se odjek te brige vratio njemu i svima nama. Bili smo jako dirnuti ljubavlju koju ste ukazali našem dragom suprugu, ocu i prijatelju tokom ovog teškog perioda. Vaše neprestano saosećanje, razumevanje i poštovanje osnažuje nas da pomognemo Brusu da živi što je bolje moguće", stoji u objavi koju su potpisale njegova sadašnja supruga Ema Heming i njihove ćerke Mejbel i Evelin i bivša supruga Demi Mur, s kojom je dobio ćerke Rumer, Skaut i Talulu.

