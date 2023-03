BATA ŽIVOJINOVIĆ KORISTIO PRIJATELJSTVO SA TITOM ZBOG OVOGA! Pavlov otkrio malo poznate detalje: Iz straha NIKO NIJE PROVERAVAO

Glumac Milenko Pavlov gostovao je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde se dotakao čuvenog glumca Bate Živojinovića, ali i njegovog prijateljstva sa Josipom Brozom Titom.

Naime, kada su se glumac i voditelj dotakli viceva, Gajić je naveo da je sada mnogo veći problem sa političkom korektnošću odnosno šta sme da se kaže, a šta ne sme. Mada se Pavlov nije složio sa tim i istakao da je to uvek bilo.

- Dok sam ja studirao još je bio živ Tito. Gde si smeo da ispričaš neki vic za Tita. Jedan moj drugar je to uradio, pa zaglavio Goli otok. Nije to ništa novo. Mada moram da priznam da se u to vreme mnogo izdvajalo za kulturu. Nakon rata taj socijalistički realizam bio je neverovatno naglašen. Igrale su se razne predstave i snimljeno je mnogo filmova. Dan danas ti filmovi idu preko televizije, jeste da su oni vukli ka komunizmu ali su umetnički jako sdobro urađeni. Tito je davao ogromne pare - rekao je glumac.

Glumac se potom osvrnuo i na Batu Živojinovića.

- Bata je značajan u tome da se družio sa Titom. Tako je on znao da ode u "Komitet" i kaže da je Tito naredio da se snima nešto. Ko je smeo da proveri i slušali su ga. Bata je bio jedna veličina, ne samo kao glumac, već i kao pokretač raznih filmova. Jednom tako Slovenci nisu imali dovoljno para kada su snimali i Bata im je rekao "sutra će vam biti uplaćeno". On je našao neke pare i uplatio Slovencima da nastave snimanje - rekao je glumac.

