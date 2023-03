JOŠ JEDNA SRPKINJA OVE GODINE IDE NA EUROSONG U LIVERPUL: Teodora je pobedila na NACIONALNOM TAKMIČENJU i predstavljaće OVU ZEMLJU

Na ovogodišnjoj Evroviziji, osim Luka Bleka, takmičiće se i jedna pevačica iz Srbije, i to kao predstavnica Austrije.

Austriju na Evroviziji u Liverpulu predstavlja pesma "Who The Hell Is Edgar?", koju pevaju Salena i Teja. Teja je umetničko ime Teodore Špirić, koja je kod nas poznata i pod umetničkim pseudonimom Tea Divaj.

Teodora Špirić je rođena 12. aprila 2000. godine u Beču u srpskoj porodici. Deo detinjstva je provela u Kladovu, ali se ponovo vratila u Beč sa roditeljima. Najveći uticaj na njenu muziku izvršile su Ejmi Vajnhaus i Adel.

Ovo nije bio prvi pokušaj da talentovana Teja bude predstavnik neke zemlje na Evroviziji. Krajem 2019. takmičila se na austrijskom izboru pesme za Evroviziju sa pesmom "Judgement Day". Iako je ušla u najuži krug izbora, na kraju nije odabrana. Istu pesmu je potom poslala na konkurs Beovizije pod imenom "Sudnji dan". Pesmu su na srpski jezik preveli njeni roditelji. Teja je uspela na Beoviziji da se kvalifikuje u finale, gde je zauzela 10. mesto.

"Who The Hell Is Edgar?" (Ko je dođavola Edgar) je pesma sa vrlo intrigantnim konceptom. Pomenuti Edgar u refrenu je američki književnik i pionir horor žanra, Edgar Alan Po, koji opseda telo pevačice i piše tekstove pesama umesto nje.

Fanovi Evrovizije su oduševljeni pesmom i uočavaju da u njoj postoji doza angažovanosti. Neobični tekst je dobio i svoja prva tumačenja. Jedan od obožavaoca je sa entuzijazmom objasnio:

"Ova pesma je neverovatna kritika muzičke industrije, u kojoj ne mare ko je tekstopisac, niti što oni dobijaju samo 0.003 procenta kada ljudi uživaju u pesmi, i gde će ljudi uvek da se zanimaju samo za pevače a ne i za onog ko stvara umetnost za pevače. Ovo je genijalna pesma".

Ovakav koncept mnoge je podsetio na Konstraktinu pesmu "In corpore sano". Sličnosti su brojne. Obe imaju u centru pitanje o poznatoj ličnosti "Ko je dođavola Edgar?" nasuprot "Koja li je tajna zdrave kose Megen Markl". Imaju koncept preipistivanje položaja umetnika i njegove vidljivosti u javnosti (Konstraktin stih "Umetnica je nevidljiva" nasuprot Edgaru koji je poznat pre svega kao pisac priča o duhovima). Potom, tu je i hipnotišući refren u vidu ponavljanja jedne reči ili Sintagme. Muzički pesme imaju sličnosti jer obe koriste ritam trep muzike u refrenu kojoj prethodi kombinacija sa horskom linijom koja je u oba slučaja preuzeta iz crkvene tradicije (U pesmi "In corpore sano" je preuzet iz „Miserere mei”, dok je kod Teje reč o semplu iz katoličke mise). Konačno obe pesme imaju nekoliko reči u svom tekstu na latinskom jeziku.

Izgleda da Teja po svemu sudeći pripada mlađoj generaciji domaćih muzičara, poput Luk Bleka, koji Konstraktinim stopama nastavljaju da dižu kvalitet pesama i društvene angažovanosti na Evroviziji. Srbija će pored svog predstavnika imati priliku da navija i za pretalentovanu pevačicu srpskih korena koja će predstavljati Austriju.

