NOMINOVANI FILMOVI ZA 95. OSKARA O KOJIMA SVI PRIČAJU: Samo jedan može da POBEDI, ali nijedan vas neće ostaviti ravnodušnim!

Svečana 95. po redu dodela Oskara biće održana 13. marta u "Dolby Theatre" u Kaliforniji.

U nedelju uveče program će voditi Džimi Kimel, a na sceni će mu se tokom večeri u ulozi prezentera nagrada pridružiti zvezde kao što su Pedro Paskal, Kejt Hadson, Harison Ford, Eva Longoria, Hale Beri, Kara Delavinj, Džon Travolta, Elizabet Olsen i mnogi drugi.

Pored velikih imena koje ćemo videti u nedelju uveče, ipak će glavne zvezde biti filmovi, reditelji, scenaristi i glumci koji će biti ovenčani nagradama.

Na ovogodišnjoj dodeli Oskara u kategoriji "najbolji film" nominovano je 10 ostvarenja.

Naime, Akademija je promenila dosadašnju praksu, pa se pored filmova koji se po članovima Akademije smatraju validnim kandidatima u trci za Oskara nalaze i komercijalna ostvarenja koja su imala pozitivne ocene kritike, pored velike zarade na blagajnama. Pa, su se tako ove godine na spisku našli "Avatar: The Way of Water" i "Top Gun: Maverick".

S obzirom na to da nekoliko hvaljenih ostvarenja ove godine nije uspelo da obezbedi nominaciju u kategoriji "najbolji film", ali su filmski radnici koji su bili angažovani na njima dobili nominaciju u drugim kategorijama, evo nekoliko filmova koji će biti pomenuti u nedelju uveče, a koje treba pogledati.

Everything Everywhere All At Once

Ostvarenje rediteljskog dua Danijels je ovogodišnji favorit za pobedu i to ne samo u kategoriji "najbolji film", već i za nagrade "najbolji reditelj", "najbolja glumica", "najbolji scenario"...

Priča jedne obične žene i vlasnice perionice koja nesrećnim spletom događaja postaje superheroj u multiuniverzumu je jedan od najneobičnijih i najnekonvecionalnijih akcionih ostvarenja sa nominacijom za nagradu "najbolji film".

All Quiet on the Western Front

Anti-ratni film zasnovan na istoimenom romanu iz 1929. godine Eriha Marije Remarka posle debitovanja na Filmskom festivalu u Torontou u septembru prošle godine dobio je čak 14 nominacija na BAFTA dodeli nagrada i boriće se za pobedu u kategorijama "najbolji film", "najbolji adaptirani scenario" i "najbolje interancionalno ostvarenje".

THE BANSHEES OF INISHERIN

Film "Duhovi ostrva" je ostvarenje oskarovca Martina Mekdone koji kao i njegov prethodnik "Tri bilborda" osvojio srce publike i kritike. Priča prati dvojicu prijatelja na obali Irske koji jednog dana prestaju da komuniciraju.

TÁR

Film Toda Filda o drigentkinji Lidiji Tar je još jedna spektakularna uloga za oskarovsku Kejt Blančet koja će u nedelju uveče biti prozvana u kategoriji "najbolja glumica".

WOMEN TALKING

Film rediteljke Sare Poli važio je za potpunog autsajdera ali priča o grupi žena u izolovanoj verskoj zajednici koje se bore između svojih religijskih ubeđenja i seksualnog zlostavljanja muškaraca iz kolonije posle nagrada na Critics Choice Awards i Guild dobio je svoje mesto na dodeli Oskara.

The Whale

Reditelj Daron Arofonski (mother!, Noah, Black Swan) zaslužan je za veliki povratak Brendona Frejzera koji poslednjih meseci ovenčan brojnim nagradama za ulogu filmu "The Whale". Iako film nije dobio nominaciju za "najbolji film" takmičiće se u kategorijama "najbolji glumac", "najbolja sporedna žensa uloga" i "najbolja šminka".

Film prati život profesora engleske književnosti koji se bori sa morbidnom gojaznošću. Zbog osećaja sramote i poraženosti časove drži onlajn i ne želi da upali kameru kako bi ga njegovi učenici videli.

To Leslie

Bez obzira na kontroverze u vezi sa nominacijom za "najbolju glumicu" i Andreom Rajzboro koja je sebi obezbedila mesto među najboljima, ostvarenje zasnovano na istinitom događaju je priča o ženi koja je osvojila Loto, a potom ponovo sebe dovela do prosjačkog štapa.

LIVING

Britanska drama koja je obezbedila Biliju Naju nominaciju za "najboljeg glumca" debitovala je na Sundance festivalu 21. januara 2022. godine. Film "Living" inspirisan Tolstojevom novelom "Smrt Ivana Iljiča" prati život birokrate kojem vreme otkucava zbog kancera.

